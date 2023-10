VfB Friedrichshafen verpasst den Sieg beim SV Baindt

Der SV Baindt und der VfB Friedrichshafen haben sich in einem Nachholspiel der Landesliga mit einem torlosen Unentschieden getrennt. Besonders in Halbzeit eins verpasste es der VfB, aus einer klaren Feldüberlegenheit Kapital zu schlagen.

Die Baindter zogen sich gleich zu Beginn der Partie weit zurück. Viel zu weit, um es genauer zu sagen. Bis an den Strafraum der Gastgeber heran konnten die Friedrichshafener fast in der gesamten ersten Halbzeit machen, was sie wollten. Der VfB gewann ohne Mühe die Mehrzahl der Zweikämpfe und konnte sich quasi nach Belieben an die gefährliche Zone herankombinieren. Der SVB hatte in Halbzeit eins schlicht Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Das ging schon in der fünften Minute los, als sich der als Rechtsverteidiger aufgebotene Eugen Strom auf seiner Seite durchsetzte, Sascha Hohmann Stroms Hereingabe aber im Zentrum nur noch mit der Fußspitze leicht touchierte und so nicht mehr kontrollieren konnte.

Die Häfler nutzen ihre Chancen nicht

Hohmann setzte den Ball noch einmal knapp neben das Tor, als alle Baindter bei einem Freistoß schliefen, Marcel Scheuböck durchlief und von halbrechts seinen Mittelstürmer am langen Pfosten bediente. Die Baindter Fans mussten auch kurz die Luft anhalten, als Sebir Elezis Schuss in der 26. Minute vorbeistrich. Insgesamt machten die Gäste aber zu wenig aus ihrer klaren Feldüberlegenheit. Baindt hatte nur einen Distanzschuss von Kapitän Philipp Thoma zu setzen.

„Haltet ihr das für Fußball?“ In der Halbzeitpause musste Baindts Trainer Jens Rädel sein Team kräftig wachrütteln. Seine Spieler waren denn auch nach Wiederanpfiff sichtlich bemüht, ihre Leistung steigern. Was den VfB erst einmal überraschte. Dessen Torwart Heiko Holzbaur musste seine Mannschaftskameraden in der 47. Minute nach zwei gefährlichen Aktionen des SVB lautstark ermahnen: „Wie lange braucht ihr noch?“

Baindts Brugger rettet auf der Linie

Nicht lange: Ab der ersten Aktion gelungenen Aktion des VfB in Halbzeit zwei in der 48. Minute über die rechte Seite entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Friedrichshafen hatte auch in Durchgang zwei mehr Chancen, aber Baindt war jetzt immerhin im Spiel. Eine tadellose Leistung boten beide Torhüter: Holzbaur beim VfB, der unter anderem großartig hielt, als der schnelle Jan Fischer in der 65. Minute nach einem Steilpass durch war. Und auf der anderen Seite Benjamin Walser, der beispielsweise überragend parierte, als Eugen Strom in der 81. Minute gegen die Laufrichtung des Keepers köpfte. Zehn Minuten vorher wäre aber auch Walser geschlagen gewesen ‐ Michael Brugger rettete bei der besten Friedrichshafener Chance auf der Linie.

„Charakter eines Freundschaftsspiels“

Jens Rädel war nach dem Schlusspfiff noch immer ein wenig fassungslos über die Leistung seines Teams in den ersten 45 Minuten „Das hatte den Charakter eines Freundschaftsspiels“, ärgerte sich Baindts Trainer. Sein Team konnte von Glück reden, dass es zu diesem Zeitpunkt noch 0:0 stand. „Die zweite Halbzeit war dann deutlich besser.“ Rädel war wieder halbwegs versöhnt und erinnerte schließlich daran, wo seine Mannschaft herkommt. „Die meisten Spieler haben vor 15 Monaten noch Kreisliga A gespielt.“

Rädels Gegenüber Giovanni Rizzo hatte ein paar dicke Sorgenfalten auf der Stirn, als er mit einem mageren Pünktchen Richtung Kabine trabte: „Da ist einfach im Moment der Wurm drin“, meinte Friedrichshafens Coach mit Blick auf die Offensivbilanz seiner Mannschaft. „Wir hatten ja phasenweise Chancen im Minutentakt ‐ da muss einfach einer rein.“ Aber auch Rizzo wollte seinen Spielern am Ende keine großen Vorwürfe machen: „Die Jungs haben alles versucht, aber sie haben sich nicht belohnt.“

Landesliga, Nachholspiel vom 2. Spieltag: SV Baindt ‐ VfB Friedrichshafen 0:0

Schiedsrichter: Brugger ‐ Zuschauer: 250 ‐ SVB: B. Walser ‐ Kneisl (78. K. Fischer), Brugger, Bolgert, L. Walser ‐ J. Fischer (68. Camara), Kronenberger (68. Nagarasa), Thomas, Dischl ‐ Kelmendi, Boenke (84. Kern) ‐ VfB: Holzbaur ‐ Strom, Weissenbacher, Steinhauser (60. Segelbacher), Scheuring ‐ Pfluger ‐ Fati (62. Hodapp), Scheuböck (85. Simunovic), Emirhan (57. Berlet), Elezi ‐ Hohmann (62. Booch).