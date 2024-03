Unbekannte bei versuchtem Rollerdiebstahl gestört

Beim versuchten Diebstahl eines Rollers wurden am Sonntagabend mehrere Jugendliche von den Eigentümern gestört. Das teilt die Polizei mit. Aufmerksam geworden durch Rollerlärm erkannten die Halter am Sonntagabend gegen 20 Uhr, dass vor ihrer Wohnung in der Marsweiler Straße unweit der Terrasse ein Unbekannter an ihrem Zweirad herumhantierte. Auf Ansprache flüchtete der Täter, der augenscheinlich jugendlich war. In unmittelbarer Nähe hatten sich offensichtlich weitere Jugendliche befunden, die dort mit ihren Motorrollern warteten und ebenfalls flüchteten.

Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen wegen des versuchten Diebstahls aufgenommen und nimmt Hinweise auf den Täter und die übrigen Rollerfahrer unter der Telefonnummer 0751/8036666 entgegen. Der unbekannte Täter soll schwarze Kleidung und einen dunklen Motorradhelm getragen haben.