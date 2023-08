Baindt

Tatort–Schauspieler Richy Müller radelt durch Oberschwaben

Baindt / Lesedauer: 1 min

Richy Müller spielt Tatort-Kommissar Thorsten Lannert. (Foto: Patrick Pleul/dpa )

Zwar wird am Samstag, 26. August, in Baindt kein Tatort gedreht, aber trotzdem wird der Tatort–Schauspieler Richy Müller an diesem Tag bei Radklamotte in Schachen vorbei.

Veröffentlicht: 25.08.2023, 11:17 Von: sz