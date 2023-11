SV Baindt sieht sich mit Heimenkirch auf Augenhöhe

Der SV Baindt hat am Sonntag um 14.30 Uhr den TSV Heimenkirch zu Gast. Nach dem 0:1 in der Landesliga gegen den FV Olympia Laupheim halten die Baindter weiter den Kopf oben.

„Wir können der Mannschaft keinen Vorwurf machen: Sie hat gegen Laupheim alles gegeben“, meint Baindts Trainer Jens Rädel. „Und wenn du das von dir behaupten kannst, gehst du auch positiv aus so einem Spiel.“

Dem gibt es nur wenig hinzuzufügen. Gegen einen starken FV Olympia Laupheim war die Partie sehr lange offen, auch wenn die Laupheimer gute Chancen hatten. „Aber auch wir hatten unsere Möglichkeiten“, sagt Rädel, und ein 0:1 ist eben auch nur knapp an einem Punkt vorbei.

Zwei Niederlagen ohne ein eigenes Tor

Auf dem Papier sieht es aber trotzdem so aus, dass nach dem ersten Sieg in der Landesliga zwei Niederlagen folgten und die Baindter dabei kein eigenes Tor erzielen konnten. Auf der anderen Seite: „Balingen und Laup-heim haben eine andere Klasse“, betont Rädel und richtet den Blick nach vorne: „Heimenkirch ist zwar auch gut in Form und steht deutlich besser da als wir, aber ich sehe uns da durchaus auf Augenhöhe.“

Die Statistik spricht allerdings für den Gegner: Der TSV Heimenkirch, momentan Tabellensiebter, hat von den vergangenen neun Spielen nur eines verloren. Zuletzt haben die Allgäuer sogar auf eigenem Platz dem Spitzenreiter TSG Balingen II ein 2:2 abgetrotzt. Der TSV hat vor allem defensiv seine Stärken: Elf Gegentore in zwölf Spielen ‐ nur Balingen II hat noch einen Treffer weniger kassiert.

Baienfurts Kunstrasen steht für den Notfall parat

Trotz der äußerst schlechten Wettervorhersage wollen die Baindter unbedingt auf ihrem Rasenplatz spielen. „Die Heimenkircher werden sicher seit zwei, drei Wochen mindestens eine Trainingseinheit pro Woche auf ihrem Kunstrasenplatz absolvieren“, mutmaßt Baindts Trainer. „Dadurch sind sie auf Kunstrasen im Vorteil.“ Der Baienfurter Kunstrasenplatz stünde parat, aber nur für den Notfall: „Das ist ja auch organisatorisch ein Kraftakt. Wir müssten alles dorthin schleppen und hätten zudem noch weniger Einnahmen.“

In Sachen Kader kann Jens Rädel nun fast wieder aus dem Vollen schöpfen: Stürmer Baba Camara hat seine Krankheit überwunden und steht wieder zur Verfügung. Selbst Marc Bolgert wäre theoretisch wieder einsatzbereit. Der 20-jährige Innenverteidiger hat aber in der laufenden Woche nicht trainiert: „Dass er wirklich spielt, ist eher unwahrscheinlich“, meint Rädel.