SV Baindt muss ohne zwei wichtige Stürmer antreten

Der SV Baindt steht in der Fußball-Landesliga vor einem Duell der Aufsteiger. Am Sonntag (15 Uhr) ist der TSV Harthausen zu Gast in Baindt. In der Offensive werden dem SVB zwei zentrale Säulen fehlen.

„Die Jungs sind heiß aufs Spielen“, sagt Baindts Trainer Jens Rädel. Er hat gemerkt, dass spezielle Übungen im Training gerade nicht gut ankommen. „Beim Abschlussspiel wird es richtig intensiv.“ Klar, dass die Baindter heiß auf echte Action sind: Sie mussten am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal ein Spiel verschieben. Angesichts eines tödlichen Unfalls eines Spielers des SV Ochsenhausen hat die Absage niemand beim SVB infrage gestellt.

Zweimal muss Baindt unter der Woche ran

Aber die Baindter geraten dadurch ins Hintertreffen: „Du hast von zwei Spielen nur eines verloren und stehst trotzdem auf einem Abstiegsplatz“, sagt Rädel. „Du kommst einfach nicht voran, wenn du nicht spielst.“ Der Oktober wird für den SVB anspruchsvoll, er muss zweimal in eine englische Woche: Am 3. Oktober ist das Nachholspiel gegen den VfB Friedrichshafen, am 18. Oktober die Partie in Ochsenhausen.

Der Fokus liegt aber auf der Partie am Sonntag. Und die wird schwer genug. Denn: Stürmer Jonathan Dischl ist auf einer Weiterbildung und Flügelflitzer Jan Fischer im Urlaub. Rädel hat aber auch gute Nachrichten: Mittelfeldmann Mika Dantona wird doch noch einmal zur Verfügung stehen. Seit zwei Wochen hat der SVB zudem eine neue Kraft für die Offensive: Elion Kelmendi. Trotz seiner 21 Jahre schon mit einer bewegten Vergangenheit in den U19-Teams in Kempten und Illertissen sowie beim FC Wangen und bei drei Teams in Vorarlberg.

Ein kleines Dilemma für den Trainer

„Elion studiert ab Oktober in Weingarten und hat einen Verein auf unserem Landesliganiveau gesucht“, sagt Rädel, der bei Kelmendi viel Potenzial sieht ‐ und bei der Planung der Aufstellung vor einem kleinen Dilemma steht: Sind bei Ausfällen von Dischl und Fischer nicht die Jungs an der Reihe, die die gesamte Vorbereitung mitgemacht haben? „Am Ende ist es doch so: In der Bundesliga setzen sie auch nicht den vielversprechenden Zugang auf die Bank.“ Schließlich soll gegen Harthausen der erste Sieg her: „Das ist ein Mitaufsteiger“, meint Rädel. „Wir wollen nicht nur reagieren, sondern selbst das Spiel machen.“