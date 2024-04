SV Baindt holt vier Punkte aus zwei Spielen

Mit vier Punkten am Pfingstwochenende hat sich der SV Baindt im Rennen um den Klassenerhalt zurückgemeldet. Binnen knapp 48 Stunden holten die Baindter Landesliga-Fußballer am Samstag zu Hause erst einen 2:0-Sieg gegen den SV Ochsenhausen und dann am Montag einen Punkt gegen den TSV Riedlingen.

Es waren nur ein paar Zentimeter, die den Baindtern zu einem Sechs-Punkte-Wochenende fehlten: In der 66. Minute der Partie am Montag gegen Riedlingen wollte Philipp Boenke schon abdrehen, um seinen zweiten Treffer zu feiern. Da sah Baindts Torjäger, dass der Linienrichter draußen die Fahne oben hatte. Eine ganz knappe Angelegenheit - und eine Kopie vom 1:0 in der 54. Minute. Wieder kam die Vorarbeit über Jan Fischer auf dem linken Flügel - aber diesmal blieb der Baindter Jubel aus.

Riedlingen nutzt Baindter Unsortiertheit aus

Es waren die entscheidenden Minuten der Partie, denn fast im Gegenzug ging Philipp Thoma nach einer Attacke von Riedlingens Stürmer Dennis Altergot zu Boden - und stand erst einmal nicht wieder auf. „Philipp Thoma können wir nicht ersetzen“, bekannte Baindts Trainer Jens Rädel in Sachen seines Kapitäns, der auch dieses Mal wieder eine bärenstarke Partie abgeliefert hatte. Rädel musste mitansehen, wie bei seinem Team der Faden riss und Riedlingen die Oberhand bekam. Das gipfelte im Ausgleich in der 82. Minute: Genau in dem Moment, als Marko Szeibel mit Nasenbluten an die Linie geschickt wurde, traf der ansonsten blasse Pascal Schoppenhauer zum 1:1.

Jetzt wankte der SVB - aber er fiel nicht. Die Riedlinger hatten in der 85. Minute eine Doppelchance, aber die Schlussminuten gehörten wieder den Baindtern. In der 90. Minute verkehrte Welt: Diesmal passte Boenke auf Fischer, der den Ball aber am langen Pfosten neben das Tor semmelte.

Riedlingens Spielertrainer Raphael Sontheimer konnte mit dem Unentschieden zufrieden sein: „Wenn Du in dieser Liga nicht zwei starke Halbzeiten spielst, ist eben nicht mehr als ein Punkt drin.“ Baindts Coach Jens Rädel haderte - keineswegs mit der Leistung seines Teams, aber mit dem Pech beim Gegentor: „Wir hatten uns zu zehnt noch nicht neu sortiert.“ Am Ende war der eine Zähler zu wenig: „In unserer Situation helfen einfach nur Punkte.“

Brugger und Thoma bilden starkes Innenverteidiger-Duo

Immerhin: Bereits am Samstag hatte der SV Baindt seinen Positivtrend aus den ersten Spielen nach der Winterpause fortgesetzt. Auf das Unentschieden beim FV Ravensburg II folgte ein 2:0 gegen SV Ochsenhausen. Der Sieg im Kellerduell war erst der zweite Dreier der Saison. Ihren Anteil daran hatte die Innenverteidigung mit Michael Brugger und Philipp Thoma: „Die beiden haben sehr gut harmoniert und konnten vieles ablaufen“, freute sich Rädel.

Ein Schlüssel zum Sieg war aber natürlich auch die Führung durch Marko Szeibel: Nach einem Einwurf legte Jonathan Dischl ab und Szeibel traf aus rund 18 Metern Torentfernung zum 1:0. Bitter für die Baindter war die Verletzung von Tobias Fink, der nach einem Foulspiel in der 40. Minute ausgewechselt werden musste.

Um ihren Sieg mussten die Baindter bis in die Nachspielzeit bangen: Dann war Boenke auf die Grundlinie durch, legte zurück auf Daniel Kronenberger - und der legte Baba Camara mit einem Querpass das 2:0 auf.

„Es war für uns eine Riesenfreude zu sehen, dass wir noch gewinnen können und dranbleiben im Rennen um das rettende Ufer“, meinte Baindts Trainer Rädel, der aber durchaus auch das eine oder andere Haar in der Suppe fand im Auftritt seines Teams im Mittelfeld und in der Offensive: „Mit der Leistung des Spiels in Ravensburg wäre es nicht so knapp geworden.“

Die Spiele des SV Baindt im Stenogramm:

SV Baindt - TSV Riedlingen 1:1 (0:0). - Tore: 1:0 Philipp Boenke (54.), 1:1 Pascal Schoppenhauer (82.) - Schiedsrichter: Kevin Popp (Biberach) - Zuschauer: 150 - SVB: Wetzel - Kneisl, Brugger, Thoma (67. Bolgert), T. Szeibel - M. Szeibel, Geggier (80. Kronenberger) - Dischl, Kelmendi, Fischer - Boenke.

SV Baindt - SV Ochsenhausen 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Marko Szeibel (13.), 2:0 Baba Camara (90. +2) - Schiedsrichter: Oskar Roeck (Öhningen-Gaienhofen) - Zuschauer: 100 - SVB: Wetzel - Kneisl, Brugger, Thoma, T. Szeibel (74. Kronenberger) - M. Szeibel, Geggier (60. Dantona) - Fink (40. Boenke), Kelmendi (88. Walser), Fischer - Dischl (82. Camara).