SV Baindt erfüllt seine eigenen Hoffnungen nicht

Der SV Baindt hat mit 0:4 gegen den TSV Heimenkirch verloren. Die Heimenkircher waren in allen Belangen den entscheidenden Tick besser und gewannen verdient.

Vor der Partie hatte Baindts Trainer Jens Rädel die Hoffnung, dass nach den Niederlagen gegen die Top Teams aus Balingen und Laupheim jetzt wieder Gegner kommen, mit denen sein Team auf Augenhöhe ist. Zu Beginn sah es auch so aus, als könnten die Baindter das Spiel offen gestalten. Heimenkirch hatte zwar mehr Ballbesitz und kombinierte sicherer, aber der SVB bekam seine Umschaltmomente. Da deutete sich aber bereits an, wo an diesem Tag eins der Probleme im Spiel der Hausherren lag: In den entscheidenden Momenten machten die Baindter immer wieder technische Fehler.

So wie der glücklos agierende Elion Kelmendi, der die Kugel nach einem Ballgewinn dem Gegenspieler in den Fuß spielte, als er eigentlich den mitgelaufenen Jan Fischer bedienen wollte. Oder wie Fischer selbst, der nach einem genauen Freistoß von Philipp Thoma volley in die Mitte geben wollte, den Ball aber nicht traf.

Gegner in allen Belangen überlegen

Heimenkirch war sowohl zielstrebiger als auch passsicherer und erzielte konsequenterweise auch mit der ersten echten Torchance das 1:0. Tobias Rasch düpierte Baindts Rechtsverteidiger Lukas Walser und zog dann von der Strafraumkante ins kurze Eck ab. Rädel fand das Gegentor später symptomatisch für das Spiel seiner Mannschaft: „Beim 0:1 verteidigen wir schlecht, und zudem war der Schuss nicht unhaltbar.“

Immerhin bekam auch Baindt eine große Torchance: Nach einem Eckball stand Philipp Boenke in der 26. Minute völlig frei, köpfte aber Heimenkirchs Torwart Klaus Rädler direkt in die Arme. Rädlers Gegenüber Luca Wetzel hatte es da schon schwerer: Ab der 30. Minute musste er dreimal in höchster Not klären, bei der dritten Parade ließen ihn seine Mitspieler sträflich im Stich, und Marius Diem konnte zum 2:0 für die Gäste abstauben.

Baindt hatte sich für den zweiten Durchgang viel vorgenommen. Rädel brachte Johannes Kern für Kelmendi und nahm seine Jungs in der Kabine offenbar in die Pflicht. Der SVB hatte jetzt deutlich mit mehr Zug zum Tor, stand sich aber selbst im Weg. In der 51. Minute attackierte Fischer im Strafraum Nils Oelmayer, und Schiedsrichter Anes Ramic zeigte sofort auf den Elmeterpunkt. „Es gab überhaupt keine Not, da so hinzugehen“, ärgerte sich Rädel. Florian Knapp verwandelte sicher und die Vorentscheidung war gefallen, denn die Baindter bäumten sich jetzt auch nicht mehr gegen die Niederlage auf.

Trainer Rädel nicht nur mit der Chanecenauswertung unzufrieden

In der 56. Minute vergab Heimenkirchs Mittelstürmer Simon Weber nach einem Konter völlig freistehend die große Chance zum 4:0, bekam aber kurz darauf die Möglichkeit, seinen Patzer wieder gutzumachen: Baindts Innenverteidiger Tobias Szeibel rutschte in der 60. Minute weg, und Weber hatte freie Bahn.

Kein Wunder, dass Jens Rädel nach dem Schlusspfiff den Kopf schüttelte: „Es ist unglaublich, wie wir die Gegentore bekommen haben.“ Die Analyse des Trainers fiel simpel aus: „Wir schießen vorne keine Tore mehr und hinten machen wir zu viele Fehler in der Verteidigung. Es ist klar, dass du so keine Spiele gewinnen kannst.“