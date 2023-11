Sattelzug kracht auf B 30 in Leitplanke

Ein Sattelzug ist am Montag gegen 11.45 Uhr auf der B 30 von einem bislang unbekannten Lkw-Fahrer beim Wiedereinscheren geschnitten worden. Dabei ist der Sattelzug mit der Leitplanke kollidiert.

Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge überholte der Lkw-Fahrer den 61-jährigen Sattelzuglenker im noch vierspurigen Bereich zwischen Ravensburg und Bad Waldsee etwa auf Höhe Egelsee. Nach dem Überholvorgang soll der Unbekannte so knapp vor dem 61-Jährigen wieder eingeschert sein, dass dieser nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Durch die Kollision mit der Schutzplanke entstand laut Polizei am Sattelzug rund 10.000 Euro Sachschaden, an der Leitplanke in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Unbekannte, der mutmaßlich mit einem Auflieger mit blauer Plane und ausländischem Kennzeichen unterwegs war, setzte seine Fahrt indes in Richtung Bad Waldsee fort.

Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sollten sich unter Telefon 07524/40430 bei der Polizei melden.