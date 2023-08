Reiter des PSV Oberstaig sind in Baindt erfolgreich

„Oberstaigs Flunkyball“ hat beim Reitturnier in Baindt zum vierten Mal in der Dressurpferdeprüfung der Klasse A gewonnen. Nicht nur die junge Stute brachte eine Topplatzierung mit nach Hause. Auch die Reitschüler erritten sich in Baindt tolle Ergebnisse.

Lina Wolf erreicht Platz zwei

Im Reiterwettbewerb Schritt–Trab ging der Sieg an Anna Eyrich, den zweiten Platz erritten sich Lea Eyrich und Lina Wolf. Im Reiterwettbewerb Schritt–Trab–Galopp platzierte sich Lina Wolf erneut an zweiter Stelle. Den dritten Platz sicherten sich Romy Schuwerk und Annika Aust. Platz vier ging an Eliana Di Nicola und Mia Schad.

Im Dressurwettbewerb gingen gleich mehrere Plätze an den PSV Oberstaig. Laura Scherer wurde Vierte, Mia Schad rangierte auf dem siebten Platz und Eliana Di Nicola folgte auf Rang acht. Außerdem konnte sich Laura Scherer in der Stilspringprüfung der Klasse E den siebten Platz erreiten.