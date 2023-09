Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Auf dem Parkplatz an der L 284 beim Kreisverkehr zwischen der Anschlussstelle B 30 und Riedsenn ist am Samstag ein VW Polo von einem Unbekannten angefahren worden. Das teilt die Polizei mit. Offenbar prallte der unbekannte Fahrzeuglenker zwischen 10.30 Uhr und 15.30 Uhr beim Ausparken mit einer Anhängekupplung gegen die vordere linke Fahrzeugseite des VW. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg. Sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333 entgegen.