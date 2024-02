Polizei sucht nach Tätern von gefährlicher Protestaktion auf der B 30

Eine Barrikade von etwa 30 brennenden Autoreifen hat den Verkehr auf der Bundesstraße 30 zwischen Baindt und Enzisreute in der Nacht auf Montag zum Erliegen gebracht. Unbekannte haben am Ausbauende der Schnellstraße zwischen Bodensee und Ulm auf Höhe des Parkplatzes Egelsee eine Straßensperre aus Autoreifen errichtet, diese angezündet und in grüner Farbe das Wort „Unzufrieden!“ über die komplette Fahrbahnbreite auf den Asphalt gesprüht. Jetzt ermittelt die Polizei. Die Aktion kann erhebliche strafrechtliche Konsequenzen für den oder die Täter haben.

Um etwa 1 Uhr nachts gingen bei der Polizei mehrere Anrufe ein, die sich daraufhin in Richtung Egelsee aufmachte. Auch die Freiwillige Feuerwehr Baindt wurde in der Nacht alarmiert. Um 1.32 Uhr ging bei der Wehr von Kommandant Roland Bucher der Alarm ein. Zehn Einsatzkräfte aus Baindt waren vor Ort. Es sei kein spektakulärer Einsatz gewesen und der Brand sei innerhalb von zehn Minuten mit dem Wasser aus dem Tankfahrzeug gelöscht gewesen. Die Überreste der brennenden Reife habe man schließlich von der Fahrbahn geräumt. Insgesamt habe der Einsatz etwa zwei Stunden gedauert.

Fahrbahndecke durch Feuer beschädigt

Wegen der Barrikade und der Löscharbeiten war die B 30 von 1 und bis 3.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei richtete nach Süden und nach Norden eine Umleitung ein.

Wegen der brennenden Autoreifen, die wahrscheinlich mit Brandbeschleuniger angezündet wurden, entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden an der Fahrbahndecke. In ihrem Bericht schreiben die Beamten aus dem Polizeipräsidium Ravensburg von einem Schaden im fünfstelligen Euro-Bereich. In einer früheren Meldung war von 80.000 Euro die Rede. Zudem müsse infolge der Brandschäden und der enormen Hitze „mutmaßlich mit einer aufwendigen Reparatur“ gerechnet werden.

Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Zudem weisen die Beamten darauf hin, dass diese Protestaktion neben dem hohen Schaden auch eine massive Gefährdung von Verkehrsteilnehmern bedeutet und „in keinster Weise mit friedlichem Protest vereinbar ist“. Dies sei eine „inakzeptable Aktion“. Das Polizeipräsidium hat jetzt Ermittlungen eingeleitet, die die Tatverdächtigen stellen sollen. Dazu bittet die zuständige Kriminalpolizei Friedrichshafen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07541/701-0. Ob es bereits eine Spur gibt oder in welche Richtung ermittelt wird, dazu wollte die Polizei auf Anfrage der Redaktion keine weiteren Auskünfte geben.

Freiheitsstrafe möglich

Ermittelt wird wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. Für Barrikaden wie der auf der B 30 kommt Paragraf 315b des Strafgesetzbuches in Betracht. Darin heißt es, dass entsprechende Fälle „mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft“ werden. Im gleichen Paragrafen heißt es, dass allein der Versuch einer solchen Tat strafbar ist.

Die Freiwillige Feuerwehr Baindt löschte die Barrikade aus brennenden Autoreifen. (Foto: David Pichler )

Der Schriftzug „Unzufrieden!“ lässt im ersten Moment auf die Protestwelle schließen, die gerade in ganz Deutschland für Schlagzeilen sorgt. Einer der Organisatoren der Protestkundgebung beim Mochenwangener Kreisverkehr an der B 30 bei Baindt distanziert sich von der Aktion in der Nacht auf Montag. „So etwas möchten wir nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, das irgendjemand von uns damit etwas zu tun hat. Ich gehe davon aus, dass es sich hier um Trittbrettfahrer handelt“, sagt Armin Hagel. Er hatte bereits im Vorfeld der Protestkundgebung im Rahmen der Bauernproteste unterstrichen, dass sie keine Verkehrsblockaden bei ihren Veranstaltungen möchten. Zu diesen kam es auch nicht.

Bürgermeisterin entsetzt über Aktion

Baindts Bürgermeisterin Simone Rürup äußerte sich entsetzt über die Aktion: „Diese Form von Protest geht absolut zu weit. Man riskiert hier Menschenleben.“ Dass Protest geäußert wird, sei demokratisches Recht, aber wenn die Allgemeinheit wie bei der Barrikade auf der B 30 gefährdet wird, dann sei dies nicht akzeptabel, so die Bürgermeisterin.