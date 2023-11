Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmorgen gegen vier Uhr in der Mochenwanger Straße ereignet hat, muss der 59 Jahre alte Unfallverursacher mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Das teilt die Polizei mit. Der 59-Jährige verlor eigenen Angaben zufolge aufgrund Glätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr auf die Insel des dortigen Kreisverkehrs. Hierbei entstand sowohl an der Verkehrseinrichtung sowie am Jaguar des 59-Jährigen Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Nach dem Unfall fuhr der Verursacher weiter und verständigte erst einige Stunden später die Polizei. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Fahrerflucht angezeigt. In diesem Zusammenhang weisen die Beamten erneut darauf hin, dass Verkehrsunfälle mit Fremdschaden unverzüglich anzuzeigen sind oder eine Schadensregulierung auf anderem Wege eingeleitet werden muss.