In Balingen ist der SV Baindt ohne Chance

Mit einem souveränen 5:0-Heimsieg gegen den SV Baindt hat die TSG Balingen II die Tabellenführung in der Fußball-Landesliga ausgebaut ‐ und eine starke Reaktion auf das 0:1 gegen Olympia Laupheim aus der Vorwoche gezeigt. Für Baindt war es nach dem erlösenden 5:2-Heimsieg gegen Hohentengen ein neuerlicher Rückschlag.

In der vergangenen Woche war die Balinger Serie von 37 ungeschlagenen Punktspielen gerissen. Laupheim gewann auf dem Kunstrasen der TSG mit 1:0 und fügte Balingens U23 die erste Saisonniederlage zu. „Die Zielsetzung gegen Baindt war, dass wir wieder in die Spur kommen, uns zu 100 Prozent zu rehabilitieren. Das ist uns vollauf gelungen“, sagte Co-Trainer Ralf Brandstetter. Der Spitzenreiter agierte von Beginn an mutig, setzte den Tabellendrittletzten früh unter Druck. Die Folge waren drei Großchancen für die Gastgeber in der ersten Viertelstunde. Eine davon hatte Samuel Schneider mit einem Schuss an den Innenpfosten. Constantin Zeyer schickte nach einem Ballgewinn im Mittelfeld Silas Bader auf die Reise, der den gegnerischen Keeper umkurvte und zum 1:0 einschob (22. Minute). Nur sieben Minuten später erhöhte Viktor Farkas auf 2:0, Raphael Hipp hatte ihn final mit einem Querpass bedient. „Das war ein Angriff wie aus dem Lehrbuch“, meinte Brandstetter.

Auch ein Dreierwechsel ändert nichts mehr

Im zweiten Durchgang knüpften die Balinger nahtlos an die ersten 45 Minuten an. Der SV Baindt wollte den Anschluss erzielen, mobilisierte nochmals alle Kräfte. Unter anderem kam Torjäger Philipp Boenke zur zweiten Halbzeit, dazu gab es in der 63. Minute gleich drei Wechsel. Baindt war gegen den Primus aber trotzdem chancenlos. Bader vollendete ein sehenswertes Solo zum 3:0 (52.). Dustin Fritz markierte per Kopf das 4:0 (62.) und Bader krönte in der 74. Minute seine starke Leistung mit dem 5:0.

Fußball-Landesliga, 11. Spieltag: TSG Balingen II – SV Baindt 5:0 (2:0). – Tore: 1:0 Silas Bader (22.), 2:0 Viktor Farkas (29.), 3:0 Bader (52.), 4:0 Dustin Fritz (62.), 5:0 Bader (74.) – Schiedsrichter: Lukas Wolf – Zuschauer: 120 – SVB: Wetzel – Kneisl, Bolgert, Camara (63. Küchler), M. Szeibel (75. Geggier), Kelmendi (64. Kern), Brugger, Fischer (63. Nagarasa), Fink (46. Boenke), Thoma, T. Szeibel.