In Baindt herrscht noch lange keine Untergangsstimmung

Der SV Baindt erwartet zum letzten Spiel der Hinrunde in der Fußball-Landesliga den TSV Riedlingen. Gespielt wird am Sonntag ab 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz des SV Oberzell - dorthin wurde die Partie wetterbedingt verlegt.

„Ich gehe fest davon aus, dass wir in diesem Jahr nicht mehr auf unserem Hauptplatz spielen können“, meint Michael Gauder, der Co-Trainer der Baindter. In noch schlechterem Zustand ist allerdings der Trainingsplatz. So ging Gauder mit dem Team am Montag erst zum Laufen, „dann haben wir noch Vier-gegen-Vier auf unserem Kleinfeld gespielt“. Ansonsten heißt es für den SVB derzeit: Fahren zum Kunstrasenplatz der Nachbarn aus Baienfurt.

Vielleicht wäre ein früherer Wechsel auf Kunstrasen gut gewesen

Apropos Kunstrasen: Michael Gauder pflichtet seinem Chef Jens Rädel bei, der schon gegrübelt hatte, ob man zu den Heimspielen nicht schon viel früher auf künstliches Geläuf hätte wechseln sollen: „Wir haben viele technisch starke Spieler, die auf Kunstrasen eigentlich besser zurechtkommen“, meint Gauder. „Wir haben ja auch in der Bezirksliga und der Kreisliga A immer wieder erfolgreich auf Kunstrasen gespielt.“

Das ist auch einer der Gründe dafür, warum der Co-Trainer durchaus optimistisch klingt, was die Aussichten für den Sonntag anbelangt. Ein anderer Grund ist die Stimmung im Team: „Die ist trotz der Tabellensituation immer noch sehr gut“, berichtet Gauder. „Die Mannschaft ist intakt - das zeichnet uns als kleinen Dorfverein einfach aus.“

Gut gespielt, aber ohne Punkt geblieben

Der dritte Grund ist die Leistung beim Tabellenzweiten SV Mietingen. „Ich ärgere mich immer noch, dass wir dort nicht gepunktet haben“, sagt Gauder über das 1:2. „Die Mannschaft hat gut gespielt und kein Mietinger hätte sich beschweren können, wenn wir einen Zähler geholt hätten.“ Dann blieb’s aber beim Klassiker: Steckst du hinten drin, stehst du trotz guter Leistung am Ende mit leeren Händen da.

An die Leistung von Mietingen anknüpfen, von der ersten bis zur letzten Minute konzentriert bleiben und die Chancen nutzen - das ist die Devise für Sonntag. Bange machen gilt nicht. Gauder rechnet vor: „Wangen und Balingen II waren stärker, gegen Ochsenhausen und Heimenkirch haben wir schlecht gespielt - aber sonst waren wir in allen Spielen auf Augenhöhe.“ Das Nahziel? „Der erste der letzten Fünf sein.“ Noch ist trotz nur acht Punkten nichts verloren. Wenn alles gut läuft, könnten die Baindter sogar schon am Sonntag aus den Abstiegsrängen springen. „Und in der Wintervorbereitung werden wir noch einmal richtig angreifen“, betont Gauder. „Es gibt keinen Grund für Weltuntergangsstimmung.“