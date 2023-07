Im ersten Härtetest für die Liga zeigt Baindt seine Stärke

Der SV Baindt hat in der ersten Runde des WFV–Pokals den SV Sulmetingen mit 2:1 besiegt. Beide Baindter Treffer erzielte Torjäger Philipp Boenke. „Wir können mithalten“ — das war die wichtigste Erkenntnis für Baindts Trainer Jens Rädel nach dem am Ende verdienten Sieg im Duell der beiden Fußball–Landesligisten. Sulmetingen ist in der neuen Saison ein direkter Konkurrent für den Aufsteiger aus Oberschwaben. Da war das Duell im Pokal eine erste Standortbestimmung für die Baindter.

Anfangs hat Baindt viel in der Defensive zu tun

Die Baindter gingen die Partie couragiert an. Über die schnellen Außen — insbesondere über Jan Fischer links — gab es auch ein paar erste Ansätze. In der ersten halben Stunde konnten sich die Hausherren aber nichts wirklich Gefährliches erarbeiten. Dafür gab es hinten einiges zu tun: In der elften Minute rettete Kisanthan Nagarasa nach einer Sulmetinger Flanke gerade noch vor Julian Guther. In der 21. Minute traf Gästekapitän Florian Werz aus spitzem Winkel nur das Außennetz. Und in der 30. Minute hatten die Baindter Glück, als ein Volleyschuss von Manuel Pohl das Tor knapp verfehlte.

In der 37. Minute bekamen die Sulmetinger dann aber einen ersten Eindruck davon, was die Landesliga von ihrem Neuling zu erwarten hat: blitzschnelles Umschaltspiel nach vorne und große Qualität im Torabschluss. Nach einem Ballgewinn auf Höhe der Mittellinie war Jan Fischer links auf und davon, sein Zuspiel verwertete Philipp Boenke im Zentrum. Erste Chance, erstes Tor — das war der Dosenöffner für Baindts Offensive.

Chancen auf das zweite Tor sind vor der Pause da

Sulmetingens Defensive geriet arg ins Wanken. Zwei Minuten nach dem 1:0 flankte Jonathan Dischl von links, Tobias Fink köpfte jedoch am Tor vorbei. Und nur ein paar Sekunden später gewann Fischer weit vorne den Ball, Dischl setzte die Kugel jedoch aus kurzer Distanz drüber. Aber auf der anderen Seite des Platzes musste auch Benjamin Walser hellwach bleiben: In der 42. Minute hielt Baindts Torhüter stark gegen Sulmetingens Spielertrainer Jan Deiss. Boenke hatte dann noch vor der Pause Chancen, auf 2:0 zu erhöhen — erst scheiterte er an Sulmetingens Keeper Marco Pohl, dann stand er beim Nachschuss nach einem Pfostentreffer im Abseits.

Stoppen konnten die Gäste Baindts Goalgetter aber nicht. In der 64. Minute lief Boenke allein auf das gegnerische Tor zu und schob den Ball an Marco Pohl vorbei zu seinem zweiten Treffer ins Netz. Die Sulmetinger reklamierten erfolglos eine vermeintliche Abseitsstellung.

Dicker Patzer bringt Sulmetingen wieder ran

Damit war die Partie aber noch nicht gewonnen. In der 75. Minute leistete sich die Baindter Abwehr einen dicken Bock, als Manuel Pohl nach einem hohen und langen Ball unbedrängt zum 1:2 treffen konnte. Mehr Torchancen ließ der SVB aber nicht mehr zu.

Torjäger Philipp Boenke war mit seinen zwei Treffern der Matchwinner, das dickste Lob vom Trainer bekam aber ein anderer: „Mika Dantona hat eine ganz starke Partie gemacht“, sagte Rädel. Ein hohes Laufpensum, viele Zweikämpfe und vor allem viel kluge Initiative im Spielaufbau — der Sechser hatte vom Anpfiff weg eine gute Partie geliefert. Das sorgt denn auch für ein gutes Stück Wehmut bei Jens Rädel: „Es ist einfach sehr schade, dass Mika uns verlässt.“ Wohl noch im September zieht Dantona weg.

Im Verbandspokal geht es für die Baindter am kommenden Samstag weiter. In Runde zwei müssen Boenke und Co. gegen den TSV Riedlingen oder den TSV Harthausen/Scher ran — dieses Spiel ist allerdings erst am Mittwoch, 26. Juli (19 Uhr).

Das Spiel im Stenogramm

SV Baindt — SV Sulmetingen 2:1 (1:0). — Tore: 1:0, 2:0 Philipp Boenke (37., 64.), 2:1 Manuel Pohl (75.) — Schiedsrichter: Guth — Zuschauer: 70 — SVB: B. Walser — Szeibel, Brugger, Bolgert, L. Walser (81. Camara) — J. Fischer, Dantona, Nagarasa (63. D’Ercole), Fink — Boenke (89. K. Fischer), Dischl.