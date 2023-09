Fußballspieler hängen in Baindt an den Stangen

20 Mannschaften spielen am Samstag in Baindt die elfte deutsche Meisterschaft im Human Table Soccer, also im menschlichen Tischkicker, aus. Das Turnier, veranstaltet vom HTSV Baindt und der KJG Baindt, steht vor seiner 17. Auflage. Wieder geht es dabei nicht nur um den Spaß, sondern auch um einen guten Zweck.

20 Teams werden im Hof der Villa Kunterbunt in der Marsweilerstraße wie Tischkicker-Figuren an Stangen fixiert sein und versuchen, im Zusammenspiel erfolgreich zu sein. Jeweils fünf Spielerinnen oder Spieler stehen für eine Mannschaft auf dem Feld, das auch in diesem Jahr auf einem grünen Kunstrasenteppich steht. Beliebig viele Ersatzspieler können das Team ergänzen.

Spende geht in diesem Jahr nach Bad Saulgau

Verantwortlich für das Turnier ist seit der ersten Auflage im Jahr 2007 Marco Busam. Nach einigen erfolgreichen Jahren des Events, ausgetragen von der KJG Baindt, gründete er den HTSV Baindt, Deutschlands ersten eingetragenen Human-Table-Soccer-Verein. Seit 2013 wird das Turnier deshalb als offizielle deutsche Meisterschaft bezeichnet.

Turnierbeginn ist am Samstag um 10.20 Uhr. Tradition hat die Spende-dein-Pfand-Aktion, bei der Geld für einen guten Zweck gesammelt wird. Im vergangenen Jahr kamen 500 Euro für die Stiftung Valentina zusammen. Dieses Mal geht die Spende an eine Familie aus Bad Saulgau, deren Sohn an einer schweren Stoffwechselerkrankung leidet.

Infos zum Turnier

Wer am Turniertag keine Zeit hat, kann trotzdem spenden. Die Kontodaten sowie weitere Infos zum Turnier gibt es auf der Facebook-Seite des HTSV Baindt (https://www.facebook.com/HtsvBaindt/) oder bei Cheforganisator Marco Busam ([email protected]).