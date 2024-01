Feuerwehr löscht brennenden Mercedes

Vollständig ausgebrannt ist ein Mercedes am Sonntag kurz nach 19 Uhr an einer Bushaltestelle an der K 7946 Höhe Mehlis. Der 54 Jahre alte Autofahrer stellte laut Polizeibericht während der Fahrt Motorprobleme und in der Folge Rauch im Motorraum fest. Er konnte den Wagen an der Bushaltestelle abstellen, wo dieser in Brand geriet. Der 54-Jährige und seine Beifahrerin konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen, an dem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen lud das Fahrzeugwrack nach den Löschmaßnahmen auf. Auch die Bushaltestelle wurde durch das Feuer erheblich in Mitleidenschaft gezogen, der Sachschaden kann auch hier noch nicht beziffert werden.