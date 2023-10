Ersatzgeschwächte Baindter verlieren klar

Der SV Baindt hat stark ersatzgeschwächt beim TSV Straßberg mit 0:3 verloren. Für die Baindter geht es bereits am Tag der deutschen Einheit mit einem Heimspiel in der Fußball-Landesliga weiter: Am Dienstag (15 Uhr) erwartet das Team von Trainer Jens Rädel den VfB Friedrichshafen.

Bei den Baindtern fehlten in Straßberg eine ganze Reihe Stammspieler. Der Trainer musste in allen Mannschaftsteilen umstellen ‐ nur die rechte Abwehrseite (innen Marc Bolgert, außen Lukas Walser) und die Position von Philipp Boenke im Sturm blieben unverändert. Boenke hatte schon wieder einen neuen Partner: Johannes Kern, während der Vorbereitung auf Heimaturlaub und seit zwei Wochen wieder im Training, hatte seinen ersten Saisoneinsatz. Elion Kelmendi rückte zurück neben Daniel Kronenberger ins zentrale Mittelfeld. Baba Camara durfte nach seinem wichtigen Ausgleichstreffer vom vergangenen Sonntag von Anfang an ran. Auf der anderen Seite außen im Mittelfeld bot Rädel den zurückgekehrten Jonathan Dischl auf. In der Innenverteidigung nahm Michael Brugger nach längerer Pause seine Stammposition wieder ein. Ins Tor rückte Benjamin Walser, links in die Viererkette Kevin Fischer.

Dem Gegner den Ball quasi vor die Füße gelegt

Lande Rede, kurzer Sinn: „Die Mannschaft war durch zahlreiche Ausfälle und Veränderungen ein Stück weit verunsichert“, meinte Rädel. „Aber wir wollten das über Einsatzbereitschaft wettmachen, gut in der Defensive stehen ‐ und auch vorne mitspielen.“ In Halbzeit eins funktionierte das durchaus: Dischl, Kelmendi und Boenke hatten gute Möglichkeiten für ein Tor.

Der Baindter Abwehrverband stand ordentlich ‐ bis auf einen Eckball in der 16. Minute, als die Defensive des SVB Straßbergs Torschützen Timo Holzmann den Ball per Kopf quasi vor die Füße legte. Der TSV war trotz der Führung zur Pause nicht zufrieden mit dem eigenen Spiel ‐ das wollten die Baindter in der zweiten Halbzeit ausnutzen. Kern hatte noch einmal die Möglichkeit auf den Ausgleich, sein Abschluss ging aber daneben. Mit zunehmender Spieldauer gewannen die Straßberger immer mehr die Kontrolle ‐ und kamen zu zahlreichen Torchancen. Walser hielt stark, musste aber einen abgefälschten Schuss von Tim Ullmann passieren lassen. Ein Elfmeter zum 3:0 besiegelte Baindts Schicksal.

„Wenn wir unsere Chancen in der ersten Halbzeit nutzen, wäre mehr drin gewesen“, sagte Rädel. „Unterm Strich war der Sieg für Straßberg verdient ‐ auch die drei Tore Unterschied gehen in Ordnung.“ Für die Partie gegen den VfB Friedrichshafen am Dienstag kehren wichtige Spieler zurück: Der schnelle Jan Fischer auf der Außenbahn sowie Kapitän Philipp Thoma sind aus dem Urlaub zurück ‐ Jens Rädel hofft zudem darauf, Philipp Kneisl und Tobias Fink wieder im Kader zu haben.

Die Ausgangslage ist klar: „Ein Blick auf die Tabelle zeigt: Es wird Zeit, dass wir mehr als einen Punkt holen“, weiß der Trainer. „Auch wenn das gegen Friedrichshafen natürlich schwer wird ‐ aber wir dürfen nicht komplett den Anschluss verlieren.“

TSV Straßberg ‐ SV Baindt 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Timo Holzmann (16.), 2:0 Tim Ullmann (75.), 3:0 Moritz Binder (85. Foulelfmeter) ‐ Schiedsrichter: Temme ‐ Zuschauer: 150 ‐ SVB: B. Walser ‐ Fischer, Brugger, Bolgert, L. Walser ‐ Camara (83. Kaspar), Kronenberger (73. Krauter), Kelmendi, Dischl ‐ Kern (58. D’Ercole), Boenke.