Markus Elbs hat erlebt, wovon viele träumen: Er durfte in einem Film mitwirken. Der 47–Jährige aus Baindt fährt die Kutsche, die in einigen Szenen in der Neuadaption des bekannten Films „Sisi“ zu sehen ist. Er erzählt, wie es zu seinem Einsatz kam und wie der Dreh am Set in Berchtesgaden ablief.

Anders als bei den Ernst Marischka–Verfilmungen aus den 50er Jahren mit Schauspielerin Romy Schneider wird die neue Sisi historisch korrekt mit nur einem S geschrieben. Die neue „Sisi“-Verfilmung wurde 2021 gedreht. Markus Elbs aus Baindt war eine Woche lang beim Dreh in Berchtesgaden. Er lenkte eine der Kutschen, die in der Serie öfters zu sehen ist.

„Als ich die Anfrage bekam, als Kutscher in einer Serie mitzuwirken, habe ich natürlich sofort zugesagt“, erzählt der 47–Jährige. Markus Elbs ist Vorsitzender der Reitergruppe Baindt und hegt eine Leidenschaft für historische Kutschen, wovon er selbst einige besitzt.

Mit vier Pferden fuhr er zum Dreh

Über einen befreundeten Kutscher, der bei Nürnberg einen Verleih für historische Kutschen besitzt, erhielt Markus Elbs Anfang 2021 die Anfrage, ob er als Kutscher in der Neuverfilmung von „Sisi“ mitwirken könne. Der erste Teil der Serie soll in Bulgarien gedreht worden sein. Aufgrund von Corona konnten die bulgarischen Kutscher nicht einreisen, so vermutet Markus Elbs, und man suchte daher lokale Kutscher mit Pferden, die denen in Bulgarien ähnlich sahen.

Dies traf auf die Pferde von Markus Elbs zu. „So kam es, dass mein Freund Wolfgang Wiedemann, ebenfalls Kutscher, und ich eine Woche lang im August 2021 mit vier meiner Pferde beim Dreh in Berchtesgaden dabei waren“, berichtet der Baindter.

Markus Elbs aus Baindt war einer der Kutscher in der Neuverfilmung von „Sisi“. (Foto: Elbs )

Live an einem Filmset dabei zu sein, sei unglaublich spannend gewesen. Am Tag der Anreise habe unmittelbar die Anprobe der Kostüme stattgefunden. „Wir erhielten ein historisches Kutscher–Kostüm mit Zylinder“, so der 47–Jährige. Am Set sei es chaotischer abgelaufen, als er es im Vorfeld angenommen habe.

„Die Drehorte wurden in der Öffentlichkeit unter Verschluss gehalten, so dass ohne große Zuschauermengen in Ruhe gedreht werden konnte. Daher erfuhren Wolfgang und ich erst immer am Morgen, wo wir wann zu sein hatten, was dann kurzfristig immer etwas stressig war“, erklärt Markus Elbs.

Frühstück mit Profi–Schauspielern

Alle Schauspieler, vor allem Dominique Devenport als Kaiserin Sisi und Jannik Schümann als Kaiser Franz–Joseph I. von Österreich, seien absolut nahbar und sympathisch. Es sei locker zugegangen, die Stimmung sei stets gut gewesen. „Als wir mal alle zusammen beim Frühstück saßen, nahm Schauspieler Jannik Schümann extra eine Videobotschaft für Freunde von uns auf, einfach nett“, erinnert er sich.

Seine Frau und seine drei Kinder, damals acht, elf und 13 Jahre alt, waren in der Drehwoche in Berchtesgaden ebenfalls mit vor Ort. „Wir wohnten auf einem Pferdehof, in dem unsere Pferde untergebracht waren, im Wohnmobil. Alle durften am Set dabei sein, das war super“, erzählt der Familienvater. Sogar mit dem Regisseur, den Schauspielern und den Kameraleuten konnte gesprochen werden. Es sei für die ganze Familie ein besonderes Erlebnis gewesen.

Wenn Sisi ein Double hat

„Ich hätte nie gedacht, dass ein Filmdreh so aufwendig ist. Jede Szene wurde zig Mal aus unterschiedlichen Perspektiven und Kameraeinstellungen gedreht“, berichtet Markus Elbs fasziniert. An seinen Drehtagen, an denen er jeweils bis zu neun Stunden am Set verbrachte, sei insgesamt ungefähr 30 Sekunden Filmmaterial entstanden, auf dem er zu sehen ist. „Allerdings würde man mich nicht erkennen, ich bin meist nur von hinten zu sehen“, erzählt Markus Elbs lachend. Oft sei es zu stundenlangen Wartezeiten gekommen, die der Baindter aber gerne auf sich genommen habe.

Das Spektakel beim Dreh sei stets interessant und unterhaltsam gewesen. „Es gab zum Beispiel einen Set–Runner, der den Crewmitgliedern alles gebracht hat, was gewünscht wurde, ob Klebeband oder Gummibärchen“, berichtet Markus Elbs. Besonders spannend seien die Stuntszenen mit Pferden gewesen. Sisi sei bei sehr schwierigen Stunts von einem männlichen, ungarischen Stuntreiter gedoubelt worden, verrät der Baindter.

Pferde blieben auch im größten Trubel ruhig

Der Pferdeliebhaber ist stolz auf seine Pferde, die die Dreharbeiten einwandfrei mitgemacht haben. Sogar in Extremsituationen, wie beispielsweise, als ein Quad samt Nebelmaschine tosend an dem Gespann vorbeiraste, seien die Pferde ruhig geblieben. „Mein Hengst Erich ist einfach ein Traum von Pferd“, schwärmt der 47–Jährige. Aufgeregt sei er letztendlich nicht mehr gewesen, als seine Szene mit Drehen an der Reihe war, da er bereits Stunden am Set verbrachte.

„Zudem hielt sich meine Sprechrolle in Grenzen. Außer „Hü“ oder „Halt“ musste ich nichts sagen, das habe ich gerade noch geschafft“, lacht er. Die Serie habe er sich zu Hause, gemeinsam mit seiner Familie im Dezember 2021, als sie auf RTL+ erschien, angesehen. „Ich bin schon etwas stolz, dabei gewesen zu sein“, so Markus Elbs.