Drei neue Politiker kandidieren für den Ravensburger Kreistag

Bei den Kommunalwahlen in diesem Jahr treten auch zwei neue Bürgermeisterinnen und ein neuer Bürgermeister als Kandidaten für den Ravensburger Kreistag an: Manuela Hugger aus Berg, Simone Rürup aus Baindt und Patrick Söndgen aus Bodnegg.

In Baden-Württemberg dürfen bei den Kreistagswahlen auch Bürgermeister antreten. Im Kreis Ravensburg sind sie schon seit Jahrzehnten kräftig in den Fraktionen von CDU und Freien Wähler vertreten. Bürgermeister haben durch die Bekanntheit in ihren Kommunen auch gute Chancen, gewählt zu werden.

Seit der zurückliegenden Kommunalwahl 2019 sind aber im Umfeld von Ravensburg und Weingarten neue Gemeindeoberhäupter hinzugekommen, die sich jetzt auch zur Wahl stellen wollen.

Darum treten die „Neuen“ an

Manuela Hugger ist seit September 2019 Bürgermeisterin von Berg und auf Helmut Grieb gefolgt. Sie wird auf der Liste der Freien Wähler zu finden sein. „Das ist die Liste, die mir am nächsten ist, weil ich keiner Partei zugehörig bin und auch frei bleiben will“, sagt Hugger. „Es geht mir bei meiner Kandidatur aber nicht nur um Berg, sondern auch um die Region. Ich möchte zu einer Politik beitragen, die auch verstanden wird“, so Hugger.

Auch die Baindter Bürgermeisterin Simone Rürup wird auf der Liste der Freien Wähler zu finden sein, wie sie berichtet. Rürup ist seit Februar 2019 als Nachfolgerin von Elmar Buemann im Amt und hat sich nach eigenen Angaben damals dazu entschlossen, sich zunächst in die neue Position als Bürgermeisterin einzuarbeiten. „Viele Themen wie das Bildungs- und Gesundheitswesen oder der ÖPNV sind Aufgabe des Kreises. Es geht hier darum, zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen, die alle Gemeinden betreffen“, begründet sie nun ihre Motivation, im Kreistag mitzuarbeiten.

Ähnlich sieht das auch Patrick Söndgen, der im Oktober 2022 auf Christof Frick als Bürgermeister von Bodnegg folgte. Er kandidiert für die CDU für den Kreistag. Er möchte die kommunale Brille mit in den Kreistag einbringen - „ganz nach dem Motto des Landkreises für die kommunale Familie“, sagt Söndgen. „Es geht mir jedoch nicht darum, die Kreisumlage möglichst niedrig zu halten, denn der Kreis muss funktionieren“, so Söndgen. Die Themen des Landkreises betreffen schließlich auch alle Gemeinden.

Wahl am 9. Juni

Der Kreistag hat aktuell 72 Mitglieder. Vertreten sind die CDU und die Freien Wähler als die größten Fraktionen. Dazu kommen Kreisräte der Grünen, der SPD, der ÖDP und der FDP. Der Wahl findet zusammen mit der Europawahl am 9. Juni statt.