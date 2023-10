Der SV Baindt trifft auf den Tabellenletzten

Der SV Baindt hat am Sonntag um 15 Uhr den SV Sulmetingen zu Gast. Die Partie gegen den Tabellenletzten hat für die Baindter richtungsweisenden Charakter.

Sulmetingen? Da war doch was. Richtig: Im Pokal hat der SV Baindt den Gegner vom Sonntag in dieser Saison bereits geschlagen. In der ersten Runde hieß es am Ende 2:1, Doppeltorschütze damals: Philipp Boenke. Die Baindter gewannen durch einen Treffer von Jonathan Dischl auch die Partie in Runde zwei. Aber das 1:0 beim TSV Riedlingen war der bislang letzte Sieg der Mannschaft von Trainer Jens Rädel.

„Die Jungs machen sich selbst den Druck“

Das ist jetzt über zwei Monate her. Seitdem hat Baindt zwar nur zweimal verloren, aber eben sonst nur unentschieden gespielt. „So ein 0:0 gegen den VfB Friedrichshafen ist schon ganz nice“, meint Rädel mit Blick auf das Nachholspiel vom Dienstag. „Aber es bringt nur was, wenn wir auch gegen die Teams aus dem Tabellenkeller dreifach punkten.“

Zu viel Druck? Braucht es nicht eher Lockerheit vor dem Kellerduell? „Wir reden die ganzen letzten Wochen schon über Lockerheit“, widerspricht der Coach. „Die Jungs machen sich doch selbst den Druck.“

Rädel hat am Sonntag bis auf Tobias Fink und Torwart Luca Wetzel alle Mann an Bord ‐ auch die Szeibel-Brüder. Wenn die Sprache auf die vielen Urlauber der vergangenen Wochen kommt, trifft das aber einen wunden Punkt. „Es lässt sich gar nicht beziffern, was uns das gekostet hat“, blickt der Trainer lieber nach vorne. „Keiner weiß , ob wir mehr Punkte geholt hätten, wenn alle dabei gewesen wären.“ Aber Rädel will schon eine Gegenleistung von den Urlaubern: „Die müssen jetzt besonders motiviert sein.“