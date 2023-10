Der SV Baindt steht in der Landesliga unter Druck

Der SV Baindt hat am Sonntag um 15 Uhr den SV Hohentengen zu Gast. Nach dem 0:5 in Ochsenhausen am Mittwoch schrillen in Baindt alle Alarmglocken. „Das war ein rabenschwarzer Tag“, sagt SVB-Trainer Jens Rädel. „Von elf Spielern haben acht ihr schlechtestes Spiel dieser Saison abgeliefert.“ Vier Gegentore bereits in Halbzeit eins gegen ein Team, das vorher in acht Spielen der Fußball-Landesliga nur sechsmal getroffen hat ‐ da gibt es nichts mehr wachzurütteln. „Ich denke, dass jeder begriffen hat, was da passiert ist“, sagt Rädel. „Wir müssen jetzt endlich damit aufhören, uns selbst zu zerfleischen.“

Damit meint der Trainer nicht nur das Team, sondern auch das Umfeld im Verein. Rädels Beispiel: „Wir spielen 0:0 gegen den VfB Friedrichshafen ‐ ein wahnsinnig gutes Ergebnis für den SV Baindt.“ Aber: „Statt Anerkennung bekommst du nur zu hören, wie schlecht die erste Halbzeit war.“

Der Trainer fordert von allen Beteiligten mehr Realismus ‐ und fängt bei sich selbst an: „Ich habe unsere Aussichten vor der Saison auch anders eingeschätzt.“ Mit der ersten Elf in der Konstanz und der Fitness der vergangenen Saison stünde man wohl auch nicht sieglos da. „Aber die Situation ist eben eine andere.“ Zahlreiche Ausfälle durch Krankheit, Verletzungen und Urlaub führen dazu, dass die Startelf ‐ und mittlerweile auch das System ‐ von Woche zu Woche eine andere ist. „Dazu kommt, dass wir Mika Dantona mit seiner Kreativität im Mittelfeld bisher nicht ersetzen konnten.“

So konnte die Euphorie, die viele Aufsteiger in ihrer ersten Saison trägt, nie so recht entstehen ‐ auch nach den Erfolgen im Pokal zu Beginn der Saison nicht. Jetzt, wo die Baindter ihre Nachholspiele absolviert haben, sind nicht mal mehr Rechenspiele möglich. Aber es ist natürlich noch alles drin: „Wir haben immer noch die Mehrzahl unserer Spiele nicht verloren“, bleibt Rädel vor der Partie gegen Mitaufsteiger SV Hohentengen optimistisch.