Der Pokal ist der erste Gradmesser für den SV Baindt

Mit dem Pokalspiel gegen den SV Sulmetingen beginnt für den SV Baindt am Samstag (15.30 Uhr) die neue Fußballsaison. Der Gegner ist ein Konkurrent aus der Landesliga und damit ein erster Gradmesser für die Aufsteiger.

In der Saison 2021/22 kämpfte der SV Baindt noch in der Kreisliga A um Punkte. Zwei Jahre später schreibt die Mannschaft Vereinsgeschichte: Durchmarsch, zum ersten Mal der Aufstieg in die Landesliga. Obendrauf gab’s am vergangenen Wochenende noch den ersten Sieg im Schussenpokal. Vor dem Meistertitel in der Bezirksliga war der Bezirkspokalsieg 2018 der größte Erfolg gewesen. Damals scheiterte der SVB in der Folgesaison im WFV–Pokal erst in der dritten Runde an der TSG Balingen.

Sulmetingen hat es in der vergangenen Saison vorgemacht

Jetzt sind die Baindter als frisch gebackener Landesligist zum zweiten Mal auf Verbandsebene im Pokal dabei: Am Samstag kommt Ligakonkurrent SV Sulmetingen nach Baindt. Ein Pokalspiel als Teil der Vorbereitung? Einfach mal schauen, was dabei herauskommt? Nicht mit Trainer Jens Rädel: „Das ist ein Pflichtspiel und so gehen wir es auch an“, sagt der Coach. „Wir haben eine starke Mannschaft — wir wollen dieses Spiel gewinnen.“ Dass feste Größen wie Kapitän Philipp Thoma urlaubsbedingt fehlen, ficht Rädel nicht an: „Wir haben gute Spieler, die übernehmen können.“

Pokalgegner Sulmetingen ist da, wo die Eschacher hinwollen. Der SVS ist im vergangenen Jahr als Meister der Bezirksliga Riß aufgestiegen und hat sich mit 57 Punkten als Achter mit großem Vorsprung zu den Abstiegsrängen den Klassenerhalt in der Landesliga gesichert. In einer aufgrund des verschärften Abstiegs sehr harten Saison stand das Team um Spielertrainer Jan Deiss immer oberhalb der Linie.

Eine sorgenfreie Saison ist das Ziel

Da will Rädel mit seiner Mannschaft in dieser Saison hin: „Unser Ziel ist es, sorgenfrei durch die Saison zu kommen.“ Sorgenfrei — das meint der Trainer „allumfassend“: nicht nur, was die Platzierung, sondern auch was den Kader anbelangt. Rädel bleibt aber realistisch: „Wir hatten in der vergangenen Saison großes Glück, dass wir praktisch ohne verletzungsbedingte Ausfälle geblieben sind — das werden wir wohl nicht noch einmal schaffen.“

Die Baindter haben sich noch einmal verstärkt. Aktuell sind 30 Spieler im Blickfeld des Trainers. Bis zum Wochenende vor dem ersten Landesligaspiel am 19. August beim FC Wangen will sich Rädel mit seinem Co–Trainer Michael Gauder auf einen Kader der ersten Mannschaft festlegen. „20 bis 22 Mann ist eine realistische Größe.“ In Daniel Kronenberger hat der SVB–Trainer einen Kicker aus der eigenen Jugend im Auge: „Ich halte ihn für sehr talentiert.“ Rädel traut dem 18–Jährigen den direkten Sprung ins Landesligateam zu und macht ihm Mut: „Im Moment würde Daniel vielleicht selbst sagen: Ich sehe mich in der zweiten Mannschaft. Aber er hat das Potenzial.“

In der Offensive steckt ganz viel Qualität

Apropos Potenzial: Für Rädel steht außer Frage, dass seine Mannschaft alle Möglichkeiten hat, in der Landesliga eine gute Rolle zu spielen. Die Baindter haben viel Qualität in der Offensive. „Ich denke, so mancher wird sich wundern, wie gut wir spielerisch sind“, meint der Trainer. Und dann ist da ja noch die große Stärke im Abschluss: Philipp Boenke und Jonathan Dischl haben in der vergangenen Saison die ersten beiden Plätze der Torjägerliste der Bezirksliga belegt und 54 Tore erzielt. Boenke ist vor zehn Jahren aus Wangen nach Baindt gewechselt — der 35–Jährige hat seitdem fast 200 Liga–Tore erzielt. Auch Dischl beschreibt Rädel als Vollblut–Torjäger und meint voller Anerkennung: „Er macht 25 Tore, obwohl er bei uns vorne über außen kommen muss.“

Das System mit drei Stürmern steht allerdings zur Disposition: Rädel legt in der Vorbereitung den Fokus auf die Defensivarbeit: „Vorne drauf und schauen, was geht — das wird in der Landesliga nicht mehr funktionieren“, weiß der Coach. „Fehler werden in der Landesliga ganz anders bestraft als in der Bezirksliga.“

Der Kader des SV Baindt

Trainer: Jens Rädel; Tor: Benjamin Walser, Luca Wetzel; Abwehr: Marc Bolgert, Michael Brugger, Philipp Kneisl, Jannik Küchler, Denis Schimanowksi, Tobias Szeibel, Florian Vollmer, Lukas Walser; Mittelfeld: Manuel Brugger, Mika Dantona, Jan Fischer, Kevin Fischer (neu: SG Baienfurt), Nico Geggier, Konstantin Knisel, Daniel Kronenberger (neu: eigene Jugend), Kisanthan Nagarasa, Marko Szeibel, Philipp Thoma, Ylber Xhafa; Angriff: Philipp Boenke, Baba Camara (neu: SV Mochenwangen), Daniele D’Ercole (neu: SV Vogt), Jonathan Dischl, Tobias Fink, Johannes Kern, David Krauter (neu: SV Weingarten).

Abgänge: Marco Reinhardt (pausiert).