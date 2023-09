Der Mann mit der Maske trifft fast noch zum Baindter Sieg

Der SV Baindt und die U23 des FV Ravensburg haben in der Fußball–Landesliga 2:2 gespielt. Rund 250 Zuschauer sahen am Sonntagnachmittag ein attraktives Landesligaspiel mit einem gerechten Ergebnis.

Er stand gar nicht in der Startelf, aber die Geschichte des Spiels lieferte dennoch Baindts Philipp Boenke. Der Torjäger war nach seinem Nasenbeinbruch am Vortag des Spiels operiert worden. „Morgens hat er sich gemeldet und gesagt, dass er es versuchen will“, berichtete Jens Rädel voller Anerkennung. Baindts Trainer ließ seinen Goalgetter zunächst auf der Bank. In der 75. Minute kam Boenke dann aber doch — und hätte um ein Haar den Siegtreffer erzielt: In der 89. Minute stand der Stürmer nach einem lang getretenen Freistoß am langen Eck frei — und köpfte aus einem Meter den Ball an den Pfosten. Rädel war sich sicher: „Ohne Maske hätte er den reingemacht.“

Direkte Antwort der Ravensburger nach dem Tor

Aber auch ohne ihren Torjäger waren die Baindter stark gestartet. 15 Minuten lang neutralisierten sich die Mannschaften — dann zauberte Baindts erneut als Innenverteidiger aufgebotener Kapitän Philipp Thoma einen 60–Meter–Pass auf Jan Fischer. Der ließ auf seiner rechten Seite Ravensburgs Kapitän Julian Flock mit einem Haken alt aussehen und zirkelte den Ball wunderbar zum 1:0 ins Tor. Der FV II, der bis auf Leandro Stehle keinen Spieler der ersten Mannschaft in der Startelf hatte, hielt aber gut dagegen. Nur knapp zwei Minuten nach dem Rückstand schickte Elias Gresser Marko Föger auf die Reise und der Mittelstürmer traf von halbrechts mit einem Flachschuss zum Ausgleich.

Die Defensive der Gäste produzierte weiter schwere Fehler. In der 21. Minute schoss Fischer nach einem erneuten Bock der linken Abwehrseite der Ravensburger daneben. In der 30. Minute wehrte Ravensburgs Ben Franca einen harmlosen Schuss direkt in die Füße von Jonathan Dischl ab — der nutzte diese Chance eiskalt zum 2:1. Dischl hatte jetzt Lunte gerochen: Kurz nach seinem Tor warf er sich in einen Befreiungsschlag von Torwart Maksym Fedorenko — der Ball sprang zu Marko Szeibel, der ihn aber nicht verwerten konnte. Die Ravensburger kamen Ende der ersten Halbzeit noch einmal auf. Niklas Bolgert hatte aus der Distanz die beste Möglichkeit, die Torwart Luka Wetzel aber vereitelte.

Die deutsche Nationalmannschaft kommt in der Ansprache vor

Der FV stellte nach der Pause in der Defensive um: Ajdin Durakovic rückte rechts außen in die Viererkette, Franca übernahm Durakovics Position im Mittelfeld. Baindt hatte zunächst den besseren Start. Fischer fiel, bedrängt von Marko Föger, im Strafraum — für Schiedsrichter Michael Hilebrand aber nicht genug für einen Elfmeter. Die Ravensburger übernahmen in der Folge mehr und mehr die Regie — erst Boenkes Einwechslung brachte Baindt wieder Chancen. Das Tor gelang aber dem FV: In der 80. Minute war der eingewechselte Martin Bleile rechts durch und bediente Luka Föger zum 2:2. Ravensburg drängte auf den Siegtreffer — die beste Chance aber hatte Boenke.

Rädel hatte den desaströsen Auftritt der deutschen Nationalmannschaft vom Vortag direkt in seine Ansprache zur Partie eingebaut: „Was wir gegen Ravensburg brauchen werden, sind die Grundtugenden des Fußballs — die Japaner haben das gut vorgemacht. Also bringt alles rein, was ihr habt.“ Das taten die Baindter auch — einer besonders: Daniel Kronenberger feierte sein Startelf–Debüt links in der Abwehrkette. Der 18–Jährige lieferte solide Arbeit ab. „Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht“, freute sich Rädel. „Schade, dass er mit Achillessehnenproblemen raus musste.“

Thomas Gadek raufte sich bei den Gegentoren die Haare: „Die haben wir selbst reingemacht.“ Aber Ravensburgs Trainer meinte auch: „Wir haben eine Menge, woran wir zu arbeiten haben — aber die Einstellung hat gestimmt.“

Landesliga, 4. Spieltag

SV Baindt — FV Ravensburg II 2:2 (2:1). — Tore: 1:0 Jan Fischer (16.), 1:1 Marko Föger (18.), 2:1 Jonathan Dischl (30.), 2:2 Luka Föger (80.) — Schiedsrichter: Hilebrand — Zuschauer: 250 — SVB: Wetzel — Kronenberger (66. Xhafa), Thoma, Bolgert, T. Szeibel — Dantona, Fink (75. Boenke), M. Szeibel (75. Geggier) — Kneisl, Dischl, Fischer (78. Camara) — FV II: Fedorenko — Flock, Muntean, Eschweiler, Franca — Bolgert, L. Föger, Durakovic (63. Kölle) — Stehle, M. Föger (70. Bleile), Gresser (70. Ajdarpasic).