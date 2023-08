Der Blick nach vorne bringt Baindt zusätzliche Motivation

In der zweiten Runde des Fußball–Verbandspokals muss der Landesligist SV Baindt am Mittwoch (18.30 Uhr) beim Ligakonkurrenten TSV Riedlingen ran. Jens Rädel hat die Qual der Wahl: „Wir haben keine Verletzten“, freut sich Baindts Trainer, der 19 Mann zur Verfügung haben wird. „Mal sehen, ob ich alle mitnehme oder nur ein Teil gegen Riedlingen im Kader steht.“ Einer wird allerdings fehlen: Philipp Boenke ist beruflich verhindert. Durchaus ein Handicap: Der Torjäger hatte Baindt mit zwei Treffern beim 2:1 gegen Sulmetingen in Runde zwei geschossen.

Trotzdem wird Jens Rädel an Ausrichtung und Zielsetzung im Vergleich zur ersten Runde nichts ändern: „Wir gehen in das Spiel gegen Riedlingen, um es zu gewinnen.“ Den Pokal als intensivere Trainingseinheit zu betrachten, dem kann Baindts Trainer weiterhin nichts abgewinnen. Die Ausgangssituation hält Rädel für vergleichbar: Wie Sulmetingen haben auch die Riedlinger in der vergangenen Landesliga–Saison mit dem verschärften Abstieg am Ende sicher den Klassenerhalt geschafft.

Spektakel war bei Riedlingen garantiert

Einstellen können sich die Baindter auf Spektakel: 81:71 lautete am Ende der vergangenen Saison das Riedlinger Torverhältnis — im Schnitt sind fast fünf Tor pro Spiel gefallen. Vorne hat nur Meister Weiler öfter getroffen — die Offensive hat den TSV in der Liga gehalten, 71 Gegentore sind dagegen abstiegsreif. Apropos Defensivarbeit: Hier hat auch Jens Rädel bei seinem Team seit dem vergangenen Freitag einiges zu kritisieren. Da gewannen die Baindter zwar mit 5:2 einen Test beim SV Bergatreute, aber „das war keine gute Leistung. Wir haben zu viel zugelassen.“

Zusätzliche Motivation für seine Spieler könnte der Blick auf die nächste Runde sein: Der Sieger der Partie Riedlingen gegen Baindt tritt bei den Sportfreunden Schwendi an. Die spielen in der Bezirksliga Riß — also eine durchaus realistische Chance auf das Achtelfinale und mal wieder neue Sphären für den SV Baindt.