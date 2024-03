Dem SV Baindt läuft im Tabellenkeller langsam die Zeit davon

Wenn im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga für den SV Baindt noch etwas gehen soll, muss der Aufsteiger jetzt mit dem Punkten anfangen. Am Sonntag (15 Uhr) treffen die Baindter zu Hause auf den FC 07 Albstadt.

Im ersten Spiel nach der Winterpause hat es der Aufsteiger nicht geschafft, die Wende einzuleiten. Das 1:5 beim VfB Friedrichshafen war ernüchternd. „Wir haben richtig gut angefangen“, meint Baindts Kapitän Philipp Thoma. Angesichts zweier hochkarätiger Torchancen bemüht der 31-Jährige eine alte Fußballerweisheit: „Stehst du oben drin, gehen die Dinger rein - stehst du unten drin, eben nicht.“

Solange rechnerisch etwas möglich ist, werden wir alles dafür geben, die Klasse zu halten. Philipp Thoma vom SV Baindt

Die Baindter haben sich für die Rückrunde viel vorgenommen - da ist die hohe Niederlage am Bodensee ein Rückschlag. Die Devise aber bleibt: „Solange rechnerisch etwas möglich ist, werden wir alles dafür geben, die Klasse zu halten“, meint Thoma, der seit elf Jahren Teil der Mannschaft ist und das Team beim Durchmarsch von der Kreisliga A in die Landesliga als Kapitän angeführt hat.

Dass die Baindter in der Tabelle momentan weit unten stehen, kommt für Thoma nicht völlig überraschend: „Wir sind Aufsteiger, der SV Baindt spielt zum ersten Mal in der Landesliga - es war von Anfang an zu erwarten, dass es für uns nur um den Klassenerhalt geht.“ Gerne erinnert sich der Defensivspieler, der in der Innenverteidigung oder auf der Sechs spielt, an die ersten Partien der Saison: „Da kommen große Namen - und du merkst, dass Du mithalten kannst.“ Ein Beispiel: „Für die Leistung beim 1:1 gegen den FV Ravensburg II haben wir aus dem Verein und von den Fans viel Anerkennung bekommen.“

Ein Abgang wiegt weiter sehr schwer

Gereicht hat es bisher aber nur zu acht Punkten. Als einen wichtigen Faktor sieht Philipp Thoma den berufsbedingten Weggang von Mittelfeldmann Mika Dantona an: „Mika ist nicht nur ein super Typ - er war auch der Spieler, der in entscheidenden Momenten Kreativität in unser Spiel gebracht hat.“ In diese Lücke ist beim SVB bisher keiner gestoßen - auch Thoma selbst nicht. Er ist als begnadeter Zweikämpfer eher Dantonas Gegenpart: „Unser Trainer Jens Rädel meinte mal zu mir: Gib doch den Ball dem Gegner - dann kannst Du ihn zurückerobern.“

Manch einer in Albstadt hat noch nicht mal gewusst, wo Baindt überhaupt liegt. SVB-Kapitän Philipp Thoma

Beim Hinspiel in Albstadt war Dantona noch dabei. Dort schaffte der SV Baindt ein 1:1. „Es ist nicht lange her, da hat Albstadt noch Verbandsliga gespielt - und wir holen einen Punkt“, freut sich Philipp Thoma immer noch. „Manch einer in Albstadt hat noch nicht mal gewusst, wo Baindt überhaupt liegt.“

Da werden am Sonntag wohl die Navigationsgeräte bemüht. Was erwartet die Albstädter, die selbst als Elfter keine überzeugende Saison spielen und ihren Auftakt nach der Winterpause zu Hause mit 0:4 gegen Tabellenführer TSG Balingen II in den Sand gesetzt haben? „Auf jeden Fall ein Gegner, der heiß ist, Punkte zu holen“, meint Thoma. Punkte, die der Aufsteiger auch dringend nötig hätte.