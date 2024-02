Auch in Baindt wurde am Donnerstag mit dem Rathaussturm der Startschuss für die Hauptfasnet gegeben. Getreu dem diesjährigen Motto „Baindter Zirkus“ zeigten die Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung ihre kreative Seite und brachten das bunte Treiben des Zirkuslebens in die Gemeinde. Denn im Jahr 2024 stehen viele Projekte und Veranstaltungen an. Beim traditionellen Rathaussturm übernahm die Narrenzunft Raspler auch in diesem Jahr wieder symbolisch den Rathausschlüssel von Bürgermeisterin Simone Rürup. Die Räuberbande Baienfurt-Baindt umrahmte die Schlüsselübergabe musikalisch.