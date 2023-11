Das Baindter Gegentor passt zu den Wetterverhältnissen

Der SV Baindt hat sein Heimspiel in der Fußball-Landesliga am Sonntagnachmittag mit 0:1 gegen den FV Olympia Laupheim verloren. Bei strömendem Regen entschied ein Abstaubertor nach einem Eckball die Partie. Dadurch bleibt der Aufsteiger Baindt tief im Tabellenkeller.

Bei der Platzbegehung am Morgen stand aufgrund der Wetteraussichten noch im Raum, ob die Partie auf den Kunstrasen in Baienfurt verlegt wird. Dort trug die zweite Mannschaft der Baindter ihr Spiel gegen die SG Baienfurt II aus (0:0). Für ihre erste Mannschaft entschieden sich die Baindter aber ganz bewusst für den Rasenplatz, denn so rückten Einsatzbereitschaft und Kampf in den Vordergrund. Sicher keine schlechte Idee gegen einen Gegner wie Laupheim, der mit 15 Punkten aus den vergangenen sechs Spielen angereist kam.

Kämpfen können die Laupheimer allerdings auch ‐ und beinahe wäre die Idee der Baindter früh nach hinten losgegangen. Die Anfangsphase gehörte klar den Gästen: Lukas Engel und zweimal Luka Puskaric hatten die große Chance auf den Führungstreffer. „Eigentlich hätten wir nach zehn Minuten schon mit 2:0 führen müssen“, meinte Olympias Trainer Pedrag Milanovic später.

Die Baindter überstanden die ersten 20 Minuten allerdings und arbeiteten sich nach und nach in die Partie hinein. Der SVB kam auch selbst zu Tormöglichkeiten, hatte aber kein Glück im Abschluss. Auch in der zweiten Halbzeit nicht, als unter anderem Jan Fischer von rechts aus spitzem Winkel volley draufhielt oder später Philipp Boenke den Ball aus aussichtsreicher Position vorbeischoss.

Wenn schon vorne nichts so recht gelingt, dann wenigstens einen Punkt mitnehmen, wird sich so mancher Baindter gedacht haben. Auch Torwart Luka Wetzel trug sein Bestes dazu bei, indem er in Halbzeit zwei zweimal in höchster Not zur Stelle war. In der 63. Minute war aber auch der Torwart des SVB machtlos, als der Ball nach einem Eckball und Hin und Her im Strafraum Hannes Schacher vor die Füße fiel und der die Kugel aus rund sieben Metern Torentfernung in die Maschen zimmerte. Irgendwie ein Tor, das zum Wetter passte. „Wir kriegen auch so ein Ding“, schrie Wetzel sich und seinen Mannschaftskameraden Mut zu ‐ aber das Glück, dass der Ball vor dem Tor vor die Füße kullert, hatte der SVB nicht.

„Ich kann meiner Mannschaft nichts vorwerfen ‐ sie hat alles versucht“, meinte Baindts Trainer Jens Rädel nach dem Schlusspfiff. Zum besten Mann kürte Rädel in der Wasser- und Matschschlacht ‐ in der beide Teams aber auch immer wieder ihr spielerisches Potenzial aufblitzen ließen ‐ einen Defensivspezialisten: „Michael Brugger war unser bester Mann auf dem Platz.“

Der so Gelobte hatte durchaus seinen Spaß am Spiel und pflügte den Rasen ein ums andere Mal mit seinen Grätschen um: „So schlimm war das mit dem Wetter gar nicht ‐ als Verteidiger hat man es bei solchen Verhältnissen natürlich leichter als als Stürmer.“ Wirkliche Freude wollte beim Innenverteidiger aber naturgemäß nicht aufkommen: „Es ist ganz bitter, dass wir durch so ein Tor verloren haben.“

Pedrag Milanovic war es am Ende völlig egal, wie der Siegtreffer gefallen ist: „Wir wollten hier gewinnen ‐ und das haben wir geschafft“, sagte Laupheims Trainer angesichts der Tatsache, dass sein Team seinen Aufwärtstrend fortsetzen konnte. „Wir haben unsere großen Torchancen nicht gemacht, aber wir haben die drei Punkte und wieder hinten zu Null gespielt.“ Während die Baindter als Drittletzter weiter im Tabellenkeller festsitzen, ging’s für die Olympia auf Rang sechs nach vorne.

Landesliga, 12. Spieltag: