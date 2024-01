Bauernprotest rund um Ravensburg für Montag geplant

Auch nach der Protestwoche der Bauern in ganz Deutschland halten Proteste gegen die Politik der Ampel-Regierung an. In Baindt ist am Montag, 15. Januar, ab 16.30 Uhr ein „Mahnfeuer“ geplant, wie es in einer Ankündigung heißt. Dies ist der Gemeinde Baindt bekannt. Das Treffen findet auf einer Wiese an der Ausfahrt Baindt der Bundesstraße 30 statt. Organisiert hat es der Versicherungskaufmann Armin Hagel aus Mochenwangen nach eigenen Angaben zusammen mit Thomas Müller vom Kögelhof in Mochenwangen.

Andere Berufsgruppen schließen sich dem Protest an

Hagels Angaben zufolge haben sich Handwerker und andere selbständige Unternehmer wie er aus Unzufriedenheit mit der Politik der Bundesregierung den Bauern angeschlossen. Bei der Veranstaltung, die für die Öffentlichkeit offen sei, seien Redebeiträge geplant, es gehe aber auch darum, Meinungen auszutauschen. In Vogt ist am Montag von 16 bis 21 Uhr ebenfalls ein Bauernprotest geplant. Nähere Informationen dazu konnte die Versammlungsbehörde, das Ravensburger Landratsamt, am Freitag auf Anfrage nicht machen. Dem Vernehmen nach handelt es sich auch dort um ein Treffen, bei dem nicht mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist.