Baindts Stürmer fehlt noch seine Maske

Für den SV Baindt steht endlich das erste Heimspiel in der Fußball–Landesliga auf dem Programm. Die erste Partie auf eigenem Rasen ist zugleich ein tolles Derby: Zu Gast ist am Sonntag die U23 des FV Ravensburg — Anpfiff ist um 15 Uhr.

Am vergangenen Sonntag haben die Baindter im zweiten Spiel in der neuen Liga beim 1:1 in Albstadt den ersten Punkt geholt. Einer der Baindter wird noch eine ganze Weile an diese Partie zurückdenken — allerdings mit gemischten Gefühlen: Torjäger Philipp Boenke bekam einen Ellenbogen ins Gesicht und trug eine schiefe Nase davon. Boenke war sich nach Schlusspfiff bereits sicher, dass sie gebrochen ist. „Und er muss es ja wissen — er ist ja schließlich Physiotherapeut“, hatte Co–Trainer Michael Gauder kurz nach dem Spiel zu Protokoll gegeben.

Trainingsschwerpunkt sind Abschlüsse

Jetzt haben es die Baindter amtlich: Ihr Goalgetter muss in der kommenden Woche unters Messer. Was Boenke aber nicht daran hindert, gegen den FV Ravensburg mit an Bord sein zu wollen. „Das zeigt einfach, wie er zu seinem Team steht“, freut sich Trainer Jens Rädel. Wenn es denn klappt. Denn die Nase braucht am Sonntag einen Schutz — auch wenn sie schon kaputt ist. Auf die Schnelle bekommt Boenke aber keine eigene Maske. „Er kennt jemand, der schon eine Maske hat“, meint Rädel. „Aber die muss halt passen.“ Insofern war am Freitag noch nicht definitiv klar, ob der Stürmer im ersten Heimspiel wirklich antreten kann. Sicher ist aber eins: „Seine Qualität bräuchten wir auf jeden Fall“, betont der Trainer.

Die Qualität im Abschluss war denn auch eines der zentralen Elemente beim Abschlusstraining am Freitagabend: „Wir hatten gegen Albstadt gleich am Anfang zwei große Möglichkeiten“, analysiert Rädel. „Viele Chancen werden wir nicht bekommen — wenn wir Chancen haben, müssen wir einfach da sein.“

Ballverluste vermeiden

Aber auch auf der anderen Seite des Platzes hat die Aufarbeitung der letzten Partie Arbeitsbedarf ergeben: „Wir müssen bei eigenem Ballbesitz sicherer werden“, fordert der Trainer. „Vor dem Ausgleich von Albstadt hatten wir den Ball eigentlich schon — und geben ihn dann wieder her. Das darf nicht passieren.“ Sicherer Spielaufbau, Lösungen unter Druck — das sind in Baindt keine absolut neuen Probleme. Da sind die Basics gefordert. „Und bevor die nicht stimmen, brauchen wir gar nicht groß taktische Überlegungen anstellen.“

Apropos Taktik: Die Baindter wollen gegen den FV Ravensburg II — wie in Albstadt — erst einmal sicher verteidigen und Gegentore verhindern. „Die ersten Spiele haben schon gezeigt, dass wir immer für Konter gut sind“, sagt Rädel, der über den Gegner vom Sonntag noch keine gefestigte Meinung hat: „Ich kenne nur wenige Spieler. Es ist aber klar, dass sie viel Talent in ihren Reihen haben“, sagt Baindts Trainer. „Ich kann noch nicht sagen, ob daraus schon eine Einheit geworden ist.“

Trotz Verstärkung die erste Saisonniederlage

In den eigenen Reihen fehlt Rädel weiterhin Abwehrchef Michael Brugger. Mit Leistenproblemen plagt sich zudem Kisanthan Nagarasa herum — der Mittelfeldmann konnte die ganze Woche nicht trainieren und fällt nach den Worten seines Trainers auch am Sonntag aus.

Die U23 des FV Ravensburg hat am vergangenen Sonntag den ersten Rückschlag der Saison hinnehmen müssen. Im Duell der Nachwuchsteams mit der TSG Balingen II kassierten die Ravensburger ein 0:1. Kein Tor nach elf Treffern in den ersten beiden Spielen — und das ausgerechnet in der Partie, in der vier Mann aus dem Kader des Ravensburger Oberligateams die Startelf der zweiten Mannschaft verstärkt haben — unter anderem der gerade erst verpflichtete Stürmer Philipp Kirsamer.

Dennoch sind die Ravensburger nach ihren beiden klaren Siegen in den ersten beiden Partien der Favorit beim Duell beim Nachbarn in Baindt.