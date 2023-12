Und plötzlich sind sie weg. Ein Anruf reißt den 20-jährigen Aron B. (Namen von der Redaktion geändert) aus dem Schlaf. „Deine Eltern werden gerade mitgenommen“, ruft ein Freund von Aron durchs Handy. Aron B. macht sich sofort auf zu seinen Eltern. Mindestens acht Polizeibeamte stehen am 11. Dezember an der Tür der Familie B. in der Gemeinde Baindt und teilen den Eltern und der zehnjährigen Tochter mit, dass sie nach Frankfurt zu einem Sammelabschiebeflug in den Kosovo gebracht werden sollen. Autotüren knallen zu. Damit verliert Aron B. mitten in der Nacht seine Familie, und er kann nichts dagegen tun. Aron B. ist verzweifelt, denn für seinen Vater kann die Lage im Kosovo lebensbedrohlich werden.

Hilferuf an Waldseer Verein

Völlig aufgelöst wendet er sich an den Verein Global in Bad Waldsee. Global ist ein Menschenrechtsverein und kümmert sich unter anderem um Asylbewerber. Mit Familie B. hat der Verein schon seit vielen Jahren Kontakt. Während Aron B.s Eltern und seine kleine Schwester von der Polizei mitgenommen werden, kann er nur zusehen.

Er selbst darf bleiben, denn Aron B. hat einen Großteil seiner Schulzeit in Deutschland verbracht und war danach intensiv auf Arbeitssuche. Mittlerweile arbeitet er in der Produktion bei einem großen Unternehmen in Ravensburg. Daher entschied die Härtefallkommission des Landtages Baden-Württemberg bereits im September Aron B. den Aufenthalt in Deutschland zu genehmigen, so Ulrich Bamann vom Verein Global, der sich um den Fall kümmert und die Familie kennt.

Familie kämpft gegen strukturelle Diskriminierung

Ursprünglich stammt die Familie aus dem Kosovo und gehört der ethnischen und diskriminierten Minderheit der Balkan-Ägypter an. Die Schweizer Gesellschaft für bedrohte Völker mit Sitz in Bern berichtet von einer strukturellen Diskriminierung der Balkan-Ägypter. „Sie haben kaum Zugang zu Arbeit und Wohnraum, und die Kinder werden in den Schulen diskriminiert“, heißt es auf der Internetseite der Organisation zur Lage im Kosovo. Auch der Zugang zur medizinischen Versorgung ist dadurch stark eingeschränkt. Diese Perspektivlosigkeit zwinge viele, den Weg nach Westeuropa anzutreten.

So reiste auch Vater B. als Kind bereits im Jahr 1989 mit seinen Eltern nach Deutschland ein, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Während sich die Familie in den Folgejahren wegen Abschiebeverfahren im Kosovo aufhielt, kehrte Vater B. mit seiner Frau 2000 erneut nach Deutschland zurück.

Hier angekommen stellte Familie B. regelmäßig Asylanträge, denn auch sie wollten sich in der Bundesrepublik eine sichere Zukunft aufbauen. Doch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lehnte alle Anträge ab und Familie B. musste 2010 wieder in den Kosovo ausreisen. Schließlich gilt der Kosovo nach deutschem Gesetz als sicherer Herkunftsstaat.

Weitere Anträge werden abgelehnt

„In dieser Zeit kam meine Schwester auf die Welt“, sagt Aron B. Fünf Jahre nach der Ausreise kehrte die Familie erneut nach Deutschland zurück. Und wieder wurden alle gestellten Anträge und Folgeanträge abgelehnt. Das Regierungspräsidium Karlsruhe, das in Baden-Württemberg für Abschiebungen zuständig ist, berichtet auch von einer Freiheitsstrafe, die Vater B. zwischen den Jahren 2015/2016 im Gefängnis absaß. Ohne einen festen Wohnsitz wurde die Familie 2020 nach Baindt in eine Gemeinschaftsunterkunft verlegt, wo sie als Geduldete bis zum 10. Dezember 2023 lebte, so Ulrich Bamann. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe wollte die Familie bis zu diesem Tag nicht freiwillig ausreisen. Bereits zuvor wurden sie zur Abreise aufgefordert. Da sie diesem Appell nicht folgten, waren „aufenthaltsbeendende Maßnahmen durchzuführen“, so das Präsidium. Eine Abschiebung war daher unumgänglich.

„Natürlich wussten wir, dass die Anträge meiner Eltern abgewiesen wurden“, sagt Aron B. Trotzdem kam der Anruf in der Nacht vom 10. auf den 11. Dezember für den 20-Jährigen überraschend. Mit einem Zittern in der Stimme fügt er hinzu: „Weil es ja unmöglich ist, dass sie überhaupt abgeschoben werden, weil Papa ja schwer krank ist.“

Die Gesundheit steht auf dem Spiel

Denn Vater B. leidet seit einem neurochirurgischen Eingriff unter symptomatischer Epilepsie, so Ulrich Bamann. Seither stünde er unter dauerhafter Überwachung. Erst im Sommer dieses Jahres musste er wegen einer lebensbedrohlichen Situation zur Notoperation nach Konstanz geflogen werden, wie Ulrich Bamann der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilte. Damit seien regelmäßige Kontrolle und medikamentöse Einstellung durch Fachärzte dringend notwendig. Denn ohne diese Behandlung endet der Krankheitsverlauf meist tödlich.

„Das hat aber niemanden daran gehindert, meine Eltern und meine Schwester mitzunehmen“, sagt Aron B. „Die ganze Situation fühlt sich an wie in einem furchtbaren Film.“ Völlig mittellos und ohne genügend Winterkleidung kommt die Familie am Nachmittag des 11. Dezembers in Priština an, der Hauptstadt des Kosovo. „Sie konnten bei meinem Onkel unterkommen, aber wie es jetzt weitergeht, weiß ich nicht“, sagt der 20-jährige Sohn.

Eine Lösung ist nicht in Sicht

Ulrich Bamann beschreibt die Situation als unmenschlich, besonders dass „eine Familie mit schwer krankem Vater in ein Land geschickt wird, in dem sie aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, Geschichte und der sozialen Bedingungen keinerlei (Über-)Lebensperspektive habe.“ „Kompliziert wird es bei der ärztlichen Versorgung meines Vaters“, sagt Aron B. „Die Medikamente, die mein Vater braucht, gibt es im Kosovo nicht. Und ähnliche Präparate können sich meine Eltern einfach nicht leisten.“ So schreibt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zur medizinischen Versorgung im Kosovo: „Die medizinische Grundversorgung ist zwar kostenlos, Diagnoseleistungen und Medikamente müssen jedoch privat bezahlt werden. Eine allgemeine Krankenversicherung existiert nicht.“

Daher hofft Aron B., dass schnell eine Lösung gefunden werden kann, um seinem Vater doch noch eine ärztliche Versorgung zu ermöglichen und damit sein Überleben zu sichern. Auch Ulrich Bamann fordert die zuständigen Behörden auf, die Entscheidung zurückzunehmen und der Familie die sofortige Wiedereinreise zu ermöglichen. Aufgrund der Feiertage und den damit geschlossenen Ämtern gäbe es jedoch eine Entwicklung frühestens im nächsten Jahr.