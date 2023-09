Baindt steht vor einer ganz schweren Aufgabe

Jan Fischer ist noch im Urlaub, neben Torwart Luca Wetzel haben sich jetzt auch beide Szeibels und Kapitän Philipp Thoma dorthin verabschiedet. Damit fehlt den Baindtern einiges an körperlicher Präsenz im Defensivbereich. Ohne diese Spieler bekommt es der SV Baindt am Samstag (15.30 Uhr) in der Fußball-Landesliga auswärts mit dem TSV Straßberg zu tun.

Die Vorzeichen sind also schwierig, Baindts Trainer Jens Rädel muss in seinem Kader improvisieren. Immerhin ist Michael Brugger zurück, auf dessen Innenverteidiger-Position Thoma in den letzten Spielen ausgeholfen hatte. Weil es aber zudem mehrere krankheitsbedingte Ausfälle gibt, haben die Verantwortlichen einiges zu organisieren: „Wir müssen schauen, dass wir unsere Teams in erster und zweiter Mannschaft zusammenbekommen“, meint Rädel ‐ und ist doch gleichzeitig optimistisch: „Vielleicht wachsen ja gerade in so einer Situation manche Spieler über sich hinaus.“

Offensiv hat der Coach in Johannes Dischl wieder eine Option mehr. Dischls Vertretung Elion Kelmendi hatte gegen Harthausen am vergangenen Sonntag einen schweren Stand ‐ der Zugang musste bei seinem Einstand ausgerechnet gegen das Prunkstück des Mitaufsteigers, die sehr zweikampfstarke Innenverteidigung, ran. Jetzt also ein neuer Versuch, den Bock umzustoßen und den ersten Landesligasieg zu landen ‐ in Straßberg. Ausgerechnet! Der TSV hat im gesamten Jahr 2023 zu Hause ein einziges Ligaspiel verloren ‐ im Frühjahr gegen den späteren Meister der vergangenen Saison aus Weiler.