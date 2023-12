Baindt baut sein Nahwärmenetz aus

Baindt wird sein Nahwärmenetz ausbauen und setzt dabei auf einen CO₂-sparenden Energiemix aus Pelletheizung, Hochtemperaturwärmepumpe und Photovoltaik. Den Betrieb soll auch weiterhin der Bauhof übernehmen. Dies hat der Gemeinderat mit großer Mehrheit beschlossen.

Diese Gebäude sind bereits angeschlossen

Die Zentrale befindet sich im Untergeschoss der kleinen Sporthalle. Gestartet wurde 2014 mit einem erdgasbetriebenen, wärmegeführten Blockheizkraftwerk mit Eigenstromversorgung. 2016 wurde ein zusätzliches Blockheizkraftwerk installiert. Von Beginn an waren das komplette Schulareal mit Sporthalle und Kindergarten, die Schenk-Konrad-Halle und das Rathaus an das Nahwärmenetz angeschlossen.

Im Laufe der Jahre kamen private Liegenschaften hinzu sowie die Anschlussunterbringung für Geflüchtete, der neue Kindergarten und der neue Lebensmittelmarkt. Darüber hinaus werden bereits das komplette Schulareal und der Kindergarten mit dem Strom, der durch das Nahwärmenetz erzeugt wird, versorgt und sind beinahe autark.

Das bestehende Nahwärmenetz hat eine Leistung von 800 Kilowatt mit 1,5 Millionen Kilowattstunden pro Jahr und könnte einen Zubau von insgesamt zirka 400 Kilowatt beziehungsweise 850 Megawattstunden pro Jahr ohne Ertüchtigung der Hauptleitungen verkraften.

Diese Gebäude sollen dazukommen

Die Gemeinde plant nun einen Ausbau. Mit Nahwärme versorgt werden sollen das gesamte Fischerareal, der Bauhof sowie eine Vielzahl an privaten Abnehmern. Der Wärmebedarf wird auf zwei Millionen bis 2,3 Millionen Kilowattstunden geschätzt. Das entspricht dem durchschnittlichen Verbrauch von zirka 140 Einfamilienhäusern. Bis auf das Vereinsgebäude Klosterhof werden dann alle öffentlichen Gebäude an das Nahwärmenetz angeschlossen sein.

Der Ausbau soll in einem breiten Energiemix zur Wärmeerzeugung erfolgen, um Versorgungsengpässe zu vermeiden. Auch im Hinblick auf den Klimaschutz hat sich die Gemeinde nun für den Einbau einer Pelletheizung im Untergeschoss der kleinen Sporthalle, einer Hochtemperaturwärmepumpe und einer Photovoltaikanlage auf dem Sporthallendach entschieden. „Wir haben uns für eine Lösung mit Augenmaß entschieden“, sagt Bürgermeisterin Simone Rürup. „Wir generieren 60 bis 70 Prozent der Energie aus erneuerbaren Energien. Und die Pellets kommen aus der Region.“

Pellet-Betrieb wird vom Bauhof übernommen

Lange hatte man diskutiert, ob man einen Pelletkessel oder einen Hackschnitzelkessel wählen soll. Gegen die Hackschnitzel sprachen am Schluss, dass man dazu eine neue Heizzentrale errichten müsste und dass der Pellet-Betrieb vom Bauhof übernommen werden kann. „Das bedeutet natürlich auch eine große Verantwortung,“ sagt Wolfgang Abele, Leiter der Kämmerei. „Wenn die Anlage ausfällt, trägt die Gemeinde das Risiko. Schnelles Handeln ist dann wichtig, auch im Hinblick auf die privaten Nutzer.“

Preislich rechnet sich die Gesamtkombination. Abele berichtet von einem derzeitigen Preis von 13 Cent je Kilowattstunde. Die Gemeinde muss nun Investitionskosten in Höhe von knapp 1,28 Millionen Euro stemmen. Ein großer Brocken für die 5400 Einwohner zählende Kommune, die bisher ihren Regiebetrieb Nahwärme immer mit einer Schwarzen Null abgeschlossen hat.

Baindt erhofft sich Fördermittel aus dem Bundesförderprogramm für effiziente Wärmenetze. Dieses Förderprogramm ist aktuell auch von der Haushaltssperre des Bundes betroffen.

Simone Rürup blickt schon nach vorne. So könnte bei künftigen Neubaugebieten vor der Veräußerung grundsätzlich Erdwärmebohrungen gemacht werden, die dann gemeinsam mit den Grundstücken veräußert werden. Der Grundstückseigentümer wird diese dann vermutlich nutzen. „Das Ganze muss aber noch in den Gremien diskutiert werden,“ so die Bürgermeisterin. Im Bebauungsplan vorschreiben kann und möchte die Gemeinde die Heizungsart nicht.