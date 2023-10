Schon als Kind war Valentin Schmidt oft in der Backstube ‐ meist zusammen mit seiner Oma. Seine Familie führt seit sechs Generationen eine Bäckerei in Baindt. Jetzt hat Valentin Schmidt im Alter von 25 Jahren den Familienbetrieb übernommen und führt den „Baindter Beck“ in siebter Generation weiter. Und das in einer Zeit, in der sich immer weniger junge Menschen für das Bäcker-Handwerk interessieren. Für Valentin Schmidt aber steht fest: Er hat genau den richtigen Beruf. Und er hat Pläne für die Zukunft.

In der Backstube herrscht mollige Wärme. Der Ofen brummt. Valentin Schmidt schiebt ein Blech mit Broten hinein. Heute probiert er etwas Neues aus: Er hat die Laibe als Blätter geformt ‐ passend zu denen, die draußen vor dem Fenster von den herbstlichen Bäumen fallen. „Ich mag es, wenn ich meine Kreativität ausleben kann“, sagt der 25-Jährige.

Wenn in der Kruste Emotion drinsteckt

Seine Arbeit bereitet ihm Freude. Denn: „Man sieht am Ende des Tages, was man gemacht hat.“ Was ihn begeistert ist, dass beim Backen viele Sinne angesprochen werden: Er bearbeitet den Teig mit seinen Händen, riecht die Zutaten und fertigen Produkte. Und wenn die Kruste einer Seele beim Reinbeißen dieses typische Geräusch macht ‐ „dann steckt da Emotion drin“, findet Valentin Schmidt.

Dass er für seinen Beruf mitten in der Nacht aufstehen muss, mache ihm nichts aus, sagt er. Zwar fange er um 1.30 Uhr schon an zu arbeiten ‐ „aber dafür hat man früh Feierabend und Zeit für Familie und Freunde“.

Die Bäckerei gibt es schon seit 190 Jahren

„Meine Eltern erzählen, ich hätte als Kind schon gesagt, dass ich die Bäckerei einmal übernehme“, sagt Valentin Schmidt und lacht. Und genau so ist es gekommen. Nach Ausbildungen zum Bäcker, Konditor und Betriebswirt stieg er in den Familienbetrieb ein und hat diesen im Frühjahr übernommen. „Meine Eltern arbeiten noch mit, und auch meine Brüder helfen aus. Das ist toll, wenn man sowas als Familie zusammen macht.“

Und die Familie macht das schon ziemlich lang: Seit 190 Jahren gibt es die Bäckerei der Familie Schmidt in Baindt. Seit 1958 befinden sich Backstube und Verkaufsraum in der Storchenstraße. Hier sieht vieles noch so aus wie früher: alte Holztüren, kleine Fliesen und verwinkelte Räume, die mit Treppenstufen verbunden sind. Doch auch Neues hat Einzug gehalten: Valentin Schmidt hat neue Kühlgeräte angeschafft. „Ein guter Teig braucht Zeit“, sagt er. Deshalb lagert er seine Teige 24 Stunden in der Kühlung, bevor er sie weiter verarbeitet. „So kann der Teig Geschmack aufbauen, und das Brot bleibt länger frisch“, sagt er. Zudem würden in dieser Reifezeit des Teiges die natürlichen Zuckerstoffe abgebaut, das mache das Brot bekömmlich.

Er möchte zeigen, was hinter dem Handwerk steckt

Um als kleiner Betrieb bestehen zu können, sei es wichtig, gute Qualität zu bieten und den Kunden zu vermitteln, was hinter seinem Handwerk steht, sagt Valentin Schmidt. Deshalb setze er auch auf Regionalität bei seinen Zutaten. Trotz allgemein steigender Preise verzeichne er keinen Rückgang bei der Nachfrage.

Ich versuche, die Freude an meiner Arbeit weiterzugeben an die Kundschaft, sagt der 25-Jährige.

Die Laibe im 250 Grad heißen Ofen sind inzwischen fertig. Die Blatt-Form ist deutlich zu erkennen. Valentin Schmidt ist zufrieden mit seiner neuesten Kreation. „Ich überlege mir gerne individuelle Sachen.“ Und dafür steht er auch gerne am nächsten Tag um 1.30 Uhr wieder in der Backstube.