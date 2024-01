Autofahrer, die von Bad Waldsee auf der Bundesstraße 30 in Richtung Süden fahren, werden bald ihre Geschwindigkeit früher drosseln müssen als bisher. Auf Höhe der Anschlussstelle Baindt/Baienfurt wird ein neues Schild auf eine Höchstgeschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde hinweisen. Das soll auch schon bald umgesetzt werden.

„Des freit mi wie d’Sau“, sagt Baindts Bürgermeisterin Simone Rürup, die in den vergangenen Tagen die entsprechende Bestätigung vom zuständigen Landratsamt Ravensburg erhalten hat. Sie setzte sich vehement für die Geschwindigkeitsbegrenzung ein. Nach einem erneuten Vorstoß der Bürgermeisterin nach einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss im September 2023 und weiterem Nachhaken kam jetzt die E-Mail von der Kreisbehörde.

Neues Schild bekommt einen Zusatz

In der Mail an Simone Rürup wird bestätigt, dass das Landratsamt als Verkehrsbehörde demnächst auf dem Streckenabschnitt von Norden in Richtung Süden kurz vor der Anschlussstelle Baindt Tempo-120-Schilder anbringen lässt. Zudem wird das Zusatzzeichen „Unfallhäufungsstelle“ angebracht, das auf die Gefahrenlage in diesem Bereich hinweisen soll.

Denn: Allein zwischen Jahresbeginn 2018 bis zur November 2023 gab es im Umfeld der Anschlussstelle Baindt/Baienfurt 30 Unfälle - teilweise mit Schwerverletzten. Laut Polizeibericht war die Hauptunfallursache meist „nicht angepasste Geschwindigkeit“. Das bedeutet: Auf dem Streckenabschnitt, auf dem es bislang kein Tempolimit gibt, wird zu schnell gefahren.

Frühere Vorstöße waren erfolglos

Nach einer Häufung von Unfällen in diesem Bereich in den Jahren 2018 und 2019 sahen die Behördenvertreter zunächst keine Rechtfertigung für ein Tempolimit in diesem Bereich. Man probierte es mit Hinweisschildern und einer durchgezogenen Linie im Bereich des Ent- beziehungsweise Beschleunigungsstreifen. Doch auch dadurch passierten nicht weniger Unfälle.

So gefährlich ist es an dieser Stelle

Die Situation an dieser Stelle in einer lang gezogenen Linkskurve ist denkbar gefährlich: Kurz nach der Anschlussstelle Baindt/Baienfurt endet der B-30-Streckenabschnitt ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Autos auf dem Weg in Richtung Süden rasen an der leicht abschüssigen Stelle besonders oft, um noch schnell langsamer fahrende Autos zu überholen.

Gleichzeitig fädeln Fahrzeuge von den Landstraßen kommend auf die Schnellstraße ein, die wegen der hohen Geschwindigkeiten übersehen werden. Oder es kommt zu Auffahrunfällen, weil die einfädelnden Fahrzeuge abrupt und ohne auf den Verkehr zu achten auf die zweispurige Schnellstraße ziehen. Durch die hohen Geschwindigkeiten an der Stelle sind die Bremswege oft zu lang, um einen Crash zu verhindern.

Rürup: Fahrtrichtung Norden auch begrenzen

Jetzt, nach dem erneuten Vorstoß aus Baindt, kam es laut Mitteilung des Landratsamtes an die Bürgermeisterin zu einer erneuten Verkehrsschau und Überprüfung. Dieses Mal kam heraus: Die bisherigen Maßnahmen zur Entschärfung der Gefahrenstelle haben offenbar nichts gebracht, da sich die Unfallzahlen nicht reduziert haben.

Wir sehen hier jeden Tag, dass sowohl in Richtung Süden als auch in Richtung Norden viel zu schnell gefahren wird. Simone Rürup

Während die Geschwindigkeit in Richtung Süden also bald begrenzt wird, bleibt es auf Höhe der Anschlussstelle Baindt/Baienfurt in Richtung Norden bei der bisher geltenden freien Fahrt. „Ich werde aber an dem Thema dranbleiben“, sagt die Bürgermeisterin. Ihren letzten Vorstoß für Tempo 120 begründete sie nicht zuletzt auch mit einer „Verstetigung“ der Verkehrsgeschwindigkeit auf der Schnellstraße, mit mehr Verkehrssicherheit und Klimaschutz durch eine Verringerung des CO2-Ausstoßes. Ob das auch in Richtung Norden funktionieren wird, wird sich zeigen.

Auch im Süden wurde begrenzt

Auf der neuen B 30 im Ravensburger Süden haben insbesondere die Anwohner von Weiherstobel für ein Tempolimit auf 120 Kilometer pro Stunde gekämpft. Lange hatte das Regierungspräsidium Tübingen den Vorstößen aus Ravensburg eine Absage erteilt. Doch seit Spätsommer 2023 gilt auch auf dem neuen Streckenabschnitt der Schnellstraße im Süden Tempo 120.