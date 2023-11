Auch ein 0:5 kann mal Spaß machen

Der SV Baindt bekommt es am Sonntag (14.30 Uhr) in der Fußball-Landesliga zu Hause mit dem FV Olympia Laupheim zu tun. Die Baindter wollen an die Leistung des letzten Heimspiels anknüpfen, als sie gegen Hohentengen endlich den ersten Saisonsieg einfahren konnten. Die Laupheimer lassen in der Defensive allerdings oft wenig zu.

Zwischenzeitlich landete der SVB allerdings wieder in der harten Realität: Beim Tabellenführer TSG Balingen II hatte das Team von Trainer Jens Rädel keine Chance und verlor am vergangenen Spieltag mit 0:5. „Das ist eine Mega-Truppe“, sagt Rädel im Rückblick. Fast schon kurios: „Marko Szeibel kam nach dem Spiel zu mir und meinte: Das hat echt gebockt.“ 0:5 ‐ und Spaß dabei? „Es macht einfach Freude, gegen so einen Gegner zu spielen“, sagt Jens Rädel. „Die schlagen einen 40-Meter-Pass und die Ballannahme ist perfekt. Balingen hat wirklich über das gesamte Spiel hinweg keinen einzigen Fehler gemacht.“ Baindts Trainer machte einen Klassenunterschied aus zwischen seinem Team, dem Aufsteiger, und dem Tabellenführer und Aufstiegsfavoriten.

Der Trainer bemängelt zu viele Einzelaktionen

Nicht unsere Kragenweite ‐ die Niederlage in Balingen haben die Baindter damit schnell abgehakt. Sie wollen am Sonntag an die Leistung des letzten Heimspiels gegen den SV Hohentengen anknüpfen. Rädel hebt allerdings auch mahnend den Zeigefinger: „In Balingen hatten wir schon wieder zu viele Einzelaktionen. Wir haben nur eine Chance, wenn wir nicht als Individualisten, sondern als geschlossene Einheit auftreten.“

Das wird am Sonntag bitter nötig sein. „Laupheim hatte einen schwierigen Start in die Saison, aber jetzt haben sie sich gefangen“, weiß Baindts Trainer. „Zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen ‐ das ist schon eine Ansage.“ Die Gegner dieser fünf Spiele waren auch keine Laufkundschaft, wie Rädel anmerkt. „Da waren Balingen II und Ravensburg II dabei.“ Aber Laupheim ist eben nicht Balingen. „Auch die Laupheimer haben ihre Schwächen ‐ mal sehen, ob wir die finden.“ Rädel hat fast seinen kompletten Kader zusammen ‐ nur Baba Camara fällt krankheitsbedingt aus.