Auch am Montagabend hat es an verschiedenen Orten in der Region Aktionen von Landwirten und Unterstützern gegeben. Dabei ging es jedoch nicht nur um die Subventionskürzungen beim Agrardiesel, sondern auch um Unmut allgemein über die Ampelregierung. Das wurde deutlich an den zahlreichen an Traktoren befestigten Plakaten.

In Baindt in Richtung Mochenwangen hat die größte Veranstaltung in der Umgebung stattgefunden. Etwa 100 Traktoren und Transportfahrzeuge parkten am Rande der Bundesstraße 30. Beim Start der Kundgebung waren schätzungsweise 600 bis 700 Personen anwesend. Darunter auch viele Kinder. Es herrschte Festivalcharakter.

Keine größeren Verkehrsprobleme

Ab und an stockte der Verkehr in Richtung Baindt, einen Stau gab es allerdings nicht. Ordner wiesen den Landwirten, die mit Blinklichtern herfuhren und hupten, ihre Parkplätze zu.

Bauern und Unterstützer haben am Montag am Kreisverkehr bei der B 30 protestiert. (Foto: Philipp Richter )

Organisiert hatte die Veranstaltung Thomas Müller vom Kögelhof, wie Moderator Armin Hagel auf der Bühne sagte. Es handle sich hier aber nicht ausschließlich um Landwirte, sondern um eine bunte Gruppe aus Landwirten, Handwerkern, Mittelständler und Privatpersonen. „Das Signal lautet: Uns geht es nicht so gut, wie die meinen“, so Armin Hagel mit Blick auf die Politik. Eine politische Partei oder Gruppierung würde hier nicht dahinterstehen oder unterstützt. Man wolle friedlich und ohne Gewalt demonstrieren.

BDM: Wollen ohne Subventionen leben können

Rolf Weidner vom Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM) sprach von den Auflagen, die in den vergangenen zehn Jahren die Landwirtschaft belasten würden, und den Milchkrisen, die seine Bauern durchmachen mussten. Und: „Wir wollen von unserer Arbeit leben können und nicht auf Subventionen angewiesen sein müssen.“

Auf einer Wiese beim Vogter Kreisverkehr versammelten sich Landwirte zu einer Protest-Aktion. (Foto: Katrin Neef )

Auch in Vogt wird protestiert

Ein paar Kilometer weiter in Vogt versammelten sich bei einer kleineren Aktion Landwirte aus Vogt und Umgebung mit ihren Traktoren auf einer Wiese am Kreisverkehr. Auch dort gab es keine Verkehrsbehinderungen. Man wolle die Bürger nicht durch Straßenblockaden belasten, sondern vielmehr mit ihnen ins Gespräch kommen, hieß es von Seiten der Organisatoren. Deshalb habe man den Standort am vielbefahrenen Kreisel gewählt. An den Traktoren waren Plakate befestigt, ein Feuer brannte, ein Tisch mit Informations-Flyern war aufgebaut. Auch ein paar Handwerksbetriebe aus der Umgebung unterstützten die Aktion in Vogt.