Ein 49-Jähriger ist am Samstag gegen 21.40 Uhr mit mehr als 1,5 Promille Auto gefahren. Er war mit seinem BMW von Mochenwangen in Richtung Baindt unterwegs, als er nicht nur ein gefährliches Überholmanöver startete sondern auch mit zu hoher Geschwindigkeit in den Kreisverkehr fuhr.

Ab in die kleinen Bäume und Sträucher

Laut Polizeibericht verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen BMW, kam von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere kleine Bäume und Sträucher. Bei der Unfallaufnahme sei dann die Trunkenheit des Fahrers festgestellt worden. Der Führerschein wurde von den Beamten einbehalten.Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf insgesamt 6500 Euro geschätzt. Der BMW wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.