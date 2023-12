22-Jährige verursacht betrunken Unfall

Deutlich über 1,1 Promille ergab laut Polizeibericht der Alkoholtest bei einer 22 Jahre alten Autofahrerin, die am frühen Donnerstagmorgen gegen 22.45 Uhr am Kreisverkehr Riedsenn einen Verkehrsunfall verursacht hat. Eigenen Angaben zufolge hätte der BMW der 22-Jährigen während der Fahrt eine Warnmeldung über einen Reifendruckverlust abgegeben, woraufhin die Fahrerin die Kontrolle über den Wagen verloren hätte. Sie überfuhr den Kreisverkehr sowie ein Verkehrszeichen und kam neben der Fahrbahn in einem Gebüsch zum Stehen. Während an dem BMW ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand, blieben die Unfallverursacherin und ihr Beifahrer glücklicherweise unverletzt. Auf die 22-Jährige kommt nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

Sie musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, darüber hinaus wird auch überprüft, ob sie möglicherweise Betäubungsmittel konsumiert hat.