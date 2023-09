1. FC Heidenheim inspiriert den SV Baindt

Der SV Baindt hat den ersten Punkt in der Landesliga geholt. „Und das nicht irgendwo“, meinte Co–Trainer Michael Gauder zufrieden nach dem 1:1 beim FC 07 Albstadt.

Gauder, der den beruflich verhinderten Jens Rädel an der Linie vertrat, hatte beim Einschwören des Teams auf die Partie gute 100 Kilometer nach Norden geschaut: „Heidenheim hat am Freitag einen Punkt gegen Dortmund geholt.“ Punkten im Duell Neuling gegen Goliath — genau das war das Minimalziel der Baindter in Albstadt. Auf dem Weg dahin wollten sie vor allem eins: „Besser verteidigen als in Wangen.“

Großer Kampf, große Portion Glück

Baindt hatte die erste Torchance der Partie, mit der Zeit gewann Albstadt aber die Oberhand und war vor allem mit Standards brandgefährlich. Einmal Pfosten, einmal Latte — Baindt brauchte auch eine Portion Glück, dass in dieser Phase kein Gegentreffer fiel. Einmal konnte sich der SVB aus dem Pressing des Gegners befreien: Verteidiger Marc Bolgert fand Torjäger Boenke mit einem Pass, der ließ einen Verteidiger stehen und war im zweiten Versuch gegen Leitenberger erfolgreich (40.).

Albstadt kam mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch aus der Kabine. Vor allem die langen Diagonalbälle waren eine Herausforderung für die Defensive der Gäste. In der 56. Minute war sich die Baindter Abwehr einmal bei einem hohen Ball nicht richtig einig und verpasste es, den Ball wegzuschlagen — Albstadt nutzte das sofort aus, Denis Mazrekaj brauchte im Zentrum nur noch einzuschieben.

Die Baindter warfen in der Schlussphase alles in die Waagschale, was sie körperlich zu bieten hatten. Philipp Thoma hatte einen Ellenbogen ins Gesicht bekommen — der Kapitän konnte aber schnell Entwarnung geben. Weniger gut sah es bei Philipp Boenke aus — auch Baindts Torjäger hatte einen Knochen des Gegners zu spüren bekommen. Erste Diagnose: „Die Nase ist schief“, sagte Michael Gauder. „Philipp meint selbst, dass sie gebrochen ist.“

Der Einsatz trug Früchte: Das 1:1 bedeutet den ersten Punkt des SV Baindt in der Landesliga überhaupt. „Die Jungs haben nach der Niederlage gegen Wangen fünf hervorragende Trainingseinheiten hingelegt“, freute sich Gauder. „Dafür haben sie sich jetzt belohnt.“

Fußball-Landesliga, 3. Spieltag: FC 07 Albstadt – SV Baindt 1:1 (0:1). – Tore: 0:1 Philipp Boenke (40.), 1:1 Denis Mazrekaj (56.) – Schiedsrichter: Daniel Buck (Gültstein) – Zuschauer: 145 – SV: Wetzel – Kneisl, Bolgert, Thoma, T. Szeibel - Fischer, M. Szeibel (80. Geggier), Dantona (90. Camara), Fink (70. Nagarasa) - Dischl, Boenke.