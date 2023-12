Zweite Mannschaft der KG bezwingt den Meister

Die Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt II haben sich in der Landesklasse einen glanzvollen Saisonabschluss beschert. In der Baienfurter Sporthalle besiegten die Achringer den bereits feststehenden Meister TSV Meimshaim mit 27:8.

Die Gäste hatten angesichts ihres komfortablen Vorsprungs von neun Punkten nicht mehr das volle Geschütz aufgefahren. Die leichteste Kategorie blieb unbesetzt, im übrigen Kader verzichteten einige Akteure auf das Gewicht machen und traten eine Klasse höher an. Das erleichterte den Baienfurter die Aufgabe zweifellos, schmälerte jedoch keinesfalls ihre sportliche Leistung. Vor allem die Jugendlichen aus dem eigenen Nachwuchs begeisterten. Eindrucksvoll beherrschte David Stumpe seinen Kontrahenten Jens Mack und wusste beim technischen 15:0-Erfolg auch seinen Gewichtsvorteil einzusetzen.

Schon zur Pause steht der Sieg der Gastgeber fest

Starke Aktionen von Oskar Härdtner gegen Alexander Blech sorgten für begeisterte Reaktionen im Publikum. Mit 14:0 fehlte nur ein Zähler zur Höchstwertung. Eine solche steuerte Timofei Xenidis gegen Jascha Winkler bei. Nach einer etwas verhaltenen Phase punktete Xenidis mit einer Serie von Durchdrehern mit dem Schlussgong zum 18:0 doch noch maximal. William Lehn hatte Moritz Schweiker bestens im Griff und ging mit 15:0 ebenfalls als technischer Sieger von der Matte.

Mit 19:0 zur Pause standen die Oberschwaben rechnerisch bereits als Sieger fest. Doch zunächst waren die Gäste am Zug. Kurz konnte Tobias Streber seinem Kontrahenten Daniel Seegräber per Hüftschwung einen Schreckmoment verpassen, doch der Meimsheimer blieb überlegen (19:4). Kaum zu bremsen war Danny Mayr, der Luca Scholz schulterte. Durch einen Schultersieg von Elia Löw über Maxim Buchkamer punkteten die Gäste letztmals an diesem Abend, bevor Victor Oldal gegen Luca Nawrath den umjubelten Schlusspunkt setzte. Als Tabellenzweiter steht der KG möglicherweise der Aufstieg in die Landesliga offen.

Die Begegnungen

55 kg, Greco: Ruwen Hund kampfloser Sieger; 130 kg, Gr: David Stumpe - Jens Mack 15:0 techn. Überlegenheit; 61 kg, Fr: Oskar Härdtner - Alexander Blech 14:0 Punktsieg; 98 kg, Fr: Timofei Xenidis - Jascha Winkler 18:0 techn. Überlegenheit; 66 kg, Gr: William Lehn - Moritz Schweiker 15:0 techn. Überlegenheit; 86 kg, Gr: Tobias Streber - Daniel Seegräber 4:19 techn. Niederlage; 71 kg, Fr: Danny Mayr - Luca Scholz Schultersieg; 80 kg, Fr: Maxim Buchkamer - Elia Löw Schulterniederlage; 75 kg, Gr: Victor Oldal - Luca Nawrath Schultersieg.