Zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der B 32 auf Höhe der Auffahrt zur B 30 Weingarten sind am Montagmorgen zwei Personen leicht verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Eine 23-jährige Seat-Fahrerin war kurz nach 7 Uhr von Staig in Richtung Weingarten unterwegs und erkannte zu spät, dass eine vorausfahrende 21-Jährige mit ihrem Citroen an der dortigen Ampel abbremste. Bei der wuchtigen Kollision wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt, ein Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Die beiden Fahrzeuge, an denen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 18.000 Euro entstand, wurden vom Abschleppdienst aufgeladen. Während der Unfallaufnahme war die B 32 einseitig gesperrt.