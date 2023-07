Zwei Verletzte bei Unfall

Totalschaden an zwei Autos und zwei Verletzte sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Mittwoch gegen 22 Uhr in der Waldseer Straße zwischen Baindt und Baienfurt gekommen ist. Der 25 Jahre alte Fahrer eines Audi A 3, der in Richtung Baienfurt unterwegs war, wollte nach links auf die L 314 nach Bergatreute abbiegen. Dabei stieß er mit dem Audi A 6 eines 45–Jährigen zusammen, der ihm entgegenkam. Bei der Kollision entstand an beiden Pkw ein Schaden von schätzungsweise jeweils rund 20.000 Euro. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt und im Anschluss zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.