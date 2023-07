Gleich zweimal in nur wenigen Tagen ist in der Gemeinde Baienfurt zuletzt der Strom ausgefallen. Am Sonntagabend ist es nach Informationen der Netze BW zu einer Störung auf zwei Erdkabelstrecken — einmal in Baienfurt und einmal in Baindt — gekommen. Ursache sei jeweils ein Kabeldefekt gewesen.

Durch Umschaltungen im Stromnetz habe der Entstördienst der Netze BW die Stromversorgung der betroffenen Haushalte schrittweise wieder herstellen.

Großes Gebiet betroffen

Betroffen waren laut Netze BW von etwa 19:13 bis 20:40 Uhr ein Teil im Süden von Baienfurt etwa bei der Waldseer Straße, Ravensburger Straße und zwischen 18:57 Uhr bis 20:12 Uhr Teile im Osten von Fronreute (Staig), Teile von Wolpertswende und der Aussiedlerhof Aulendorf–Blönried

Am Donnerstagmorgen kurz nach 4 Uhr sei es erneut wegen eines Kabeldefekts zu einer Störung der Stromversorgung in Baienfurt gekommen. Betroffen war bis etwa 5:30 Uhr der Süden der Gemeinde.

Oberste Priorität hat die Wiederversorgung der Betroffenen, heißt es vom Stromversorger. Danach würden die Techniker mit dem Kabelmesswagen orten, wo genau der Fehler auf der Erdkabelstrecke liegt, um dann die Reparaturarbeiten einzuleiten.