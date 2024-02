Bereits im Dezember sind an einem Wanderparkplatz bei Baienfurt mehrere Ziegenköpfe gefunden worden. Das hat die Gemeindeverwaltung jetzt im Mitteilungsblatt bekanntgegeben. Gemeinde und Polizei suchen Hinweise zu dem Vorfall.

Zwei Ziegenköpfe ohne Körper mit braun-weiß gefleckten Hörnern seien am 12. Dezember neben einer roten Kiste gefunden worden. Fundort war der Wanderparkplatz Köpfingen-Baumgarten. Die Person, die die Tierköpfe entdeckt hatte, hatte den Fund beim Veterinäramt gemeldet, wie die Polizei auf Anfrage der Redaktion mitteilt. Die Herkunft der beiden Köpfe sei unbekannt.

Die Tiere hatten keine Marken am Ohr

An den Ohren der Ziegen seien keine der sonst üblicherweise vorhandenen Ohrmarken vorhanden gewesen, schreibt die Gemeindeverwaltung im Mitteilungsblatt. Auch Löcher im Ohrläppchen, die von einer solchen Marke stammen könnten, seien nicht zu erkennen gewesen. Nutztiere werden mit Ohrmarken gekennzeichnet und können über die Marke ihrem Besitzer zugeordnet werden. Die Ziegenköpfe wiesen keine weiteren Verletzungen auf, die auf eine mögliche Todesursache hindeuten.

Weiterer Ziegenkopf auf gleichem Parkplatz

Zwei Wochen später, am 26. Dezember, sei am gleichen Wanderparkplatz ein weiterer Ziegenkopf gefunden worden. Wie beim ersten Fund seien auch bei diesem Tierkopf keine Ohrmarken oder daraufhin deutende Löcher im Ohrläppchen zu erkennen gewesen.

Dem Verursacher droht ein Bußgeld

Da es sich bei den Vorfällen nicht um eine Straftat, sondern um eine Ordnungswidrigkeit handle, sei das Veterinäramt am Landratsamt zuständig, so die Polizei. Werde der Verursacher ermittelt, drohe ein Bußgeld. Was genau hinter der Tat steckt, weiß man nicht.

Gemeindeverwaltung und Polizei nehmen Hinweise zu den Vorfällen entgegen.Beim Ordnungsamt in Baienfurt unter der Telefonnummer 0751/400023 oder bei der Polizei unter 0751/803-3333.