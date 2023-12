Wenn Hubert Ruff an die Corona-Pandemie zurückdenkt, dann fallen ihm dabei nicht nur die Kontaktbeschränkungen ein, sondern auch eine Zeit, in der er selbst zum Erfinder wurde.

Zusammen mit seinen Auszubildenden tüftelte er und entwickelte ein Pedal für Mountainbiker, das inzwischen beim Deutschen Marken- und Patentamt unter dem Namen „Haig Rip“ eingetragen ist. Und das hat es kräftig in sich. Statt Made in Taiwan wie das meiste Fahrradzubehör, ist das Flat-Pedal von Hubert Ruff zu 100 Prozent „Made in Schussental“, wie er sagt.

Empfohlene Artikel Flatpedal Flatpedale made in Baienfurt q Baienfurt

Mehr als 20 Jahre ist der 42-jährige Ruff nun schon leidenschaftlicher Radsportler. Als Mountainbiker weiß er auch, was der Sportler von einem Pedal erwartet. Klickpedale seien dabei fehl am Platz, sagt Ruff. Und so kam dem Industriemeister und Ausbildungsleiter bei der Firma Gebhardt in Baienfurt schnell die Idee, selbst ein sogenanntes Flatpedal zu entwickeln. Aber warum ein eigenes erfinden, wenn es bereits viele andere auf dem Markt gibt? „Ganz einfach“, sagt Ruff, „weil es kein solches gibt, wie wir es entwickelt haben.“

Fahrradpedale aus Flugzeugaluminium

Anders als die herkömmlichen Pedale aus der Branche werden Haig-Rip-Pedale aus Flugzeugaluminium gefertigt. „Dieses Hightechaluminium hält 540 Newton aus“, sagt Hubert Ruff stolz. Doch wozu braucht es das beim Mountainbike? Es gehe hier um das Thema Sicherheit und Langlebigkeit. Die Pedale würden im Unterschied zu anderen Pedalen ein Leben lang halten, ist sich der Erfinder sicher. Tests hätten schon gezeigt, dass die Pedale extreme Belastungen aushalten.

Die Pedale von „Haig Rip“ gibt es in den unterschiedlichsten Farbkombinationen. (Foto: Philipp Richter )

Schon immer hatte Hubert Ruff den Traum, selbst ein Pedal zu entwickeln und da während der Pandemie die Arbeit für die Lehrlinge bei der Firma Gebhardt weniger wurde, kam seine Idee ins Spiel. So durften die Auszubildenden ihre Ideen einbringen und an der Entwicklung eines neuen Produkts mitarbeiten. Immer wieder wurde entwickelt, gefräst, angepasst und neue Wege eingeschlagen, bis schließlich das Produkt stand, wie es heute auf der eigenen Internetseite vertrieben wird.

Eine Marke der Firma Gebhardt

Heute ist Haig Rip eine Marke der Firma Gebhardt in Baienfurt. Die ist spätestens seit der Gründung des Start-ups Cellform Hydrogen bekannt dafür, innovative Ansätze zu fördern und zu unterstützen und hat sich weit über das Schussental hinaus einen Ruf erarbeitet. „Herr Gehbardt lässt uns auch die Freiräume für Ideen. Ohne Gebhardt und die Azubis gäbe es das Pedal nicht“, sagt Hubert Ruff.

Das Pedal hat ihn während der Entwicklungsphase nicht mehr losgelassen. Ständig gab es etwas anzupassen.

Meine Frau hat mich irgendwann angefleht, endlich mal einen Pedalsatz kaufen, aber wenn man sich einmal festgebissen hat, hört man so schnell nicht mehr auf, erzählt Ruff.

Mittlerweile hat Haig Rip einen eigenen Online-Shop. Doch noch läuft das Geschäft etwas schleppend. Das mag am Bekanntheitsgrad liegen, aber auch am Preis für einen Satz. Und der liegt bei stolzen 296 Euro, die den ein oder anderen doch schlucken lassen. „Billiger kann ich es allerdings nicht machen“, sagt Ruff. Das liege am hochwertigen Material und an der Produktion, die eben zu 100 Prozent in Oberschwaben stattfinde. Ruff: „Es haben mir schon Leute geraten, vielleicht den Pedalkörper in Osteuropa fertigen zu lassen. Aber das will ich nicht.“

Anders als andere Pedale

Die extreme Haltbarkeit und Stabilität von Ruffs Pedalen hätten auch zahlreiche Tests schon bewiesen. Ruff legt Papiere von der TÜV-Prüfung beim Zedler-Institut vor, die beweisen, dass die Pedale den gesetzlichen Standard für Sicherheit gleich dreifach überbieten.

Doch die Langlebigkeit hat auch seinen Preis. So ist es etwa zwei Millimeter dicker als andere Pedale und auch etwas schwerer, weil die Pedalachse aus Vergütungsstahl gefertigt ist. Dieser habe die vierfache Festigkeit verglichen mit anderen Materialien. Besonders stolz ist er auf das Innenleben des Pedals, also das Lager und die Dichtung.

Besondere Optik als Markenzeichen

Eine weitere Besonderheit von Haig Rip ist die spezielle Optik. Denn die kann jeder Kunde selbst bestimmen, die dann in der Werkstatt von Gebhardt individuell zusammengesetzt wird: So kann man zwischen Pedalgrundfarbe und den einzelnen Pins wählen.

Für Ruff ist mit „Haig Rip“ ein Traum in Erfüllung gegangen. Und auch die Lehrlinge können stolz sein, was sie zusammen mit ihm in der Lehrwerkstatt erarbeitet haben. Ruff: „Es war eben nicht einfach nur ein Übungsstück, das man zum Schluss wegwirft.“