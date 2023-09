„Begonnen hat alles mit einem abgelaufenen Erste–Hilfe–Set“, erzählt Anastasiia Kudina, Vorsitzende und Mitbegründerin des Vereins UA Hub: „Eine Frau kam auf uns zu und fragte, ob wir ihren alten Unfallkoffer fürs Auto brauchen könnten. Er sei abgelaufen. Das war der Startschuss für unser Hilfsprojekt“, so Kudina. Seit Frühjahr dieses Jahres sammelt der Verein medizinische Spenden. Vor Kurzem erreichte der erste LKW die Ukraine. Im Gepäck: Drei Tonnen medizinische Hilfsgüter. Gespendet von Firmen, Arztpraxen und zahlreichen Bürgern.

Junge Frauen wollen „aus der Ferne helfen“

„Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend“, erzählt Kudina, die im März vergangenen Jahres mit ihrer Mutter aus Kiew nach Deutschland floh. Ihr Bruder ist noch immer vor Ort und für das Militär im Einsatz. Um dem Gefühl der Ohnmacht zu entkommen, begann die 30–Jährige schon kurz nach ihrer Ankunft, aktiv zu werden: „Wir wollten nicht einfach nur abwarten und zusehen, was in der Heimat passiert. Wir haben nach einer sinnstiftenden Tätigkeit gesucht und wollten aus der Ferne helfen.“

Vereinsgründung war notwendig

Nach einer ersten Phase des Einlebens mit Sprachkurs, Jobsuche und allerhand Bürokratie gründete Kudina mit einigen Mitstreiterinnen Anfang des Jahres den Förderverein UA Hub Ravensburg. Er stellte das Engagement auf eine solide rechtliche Basis: „Ohne Vereinsstruktur war es für uns schwer, beispielsweise Spenden anzunehmen. Wir können das ja nicht über ein privates Konto laufen lassen“, so Kudina. Und so schrieb die 30–Jährige ihre erste Vereinssatzung. Und das, trotz nicht einmal einem Jahr Spracherfahrung, in makellosem Behördendeutsch.

Ärzte–Ehepaar löst Praxis auf und spendet das Equipment an den Verein

Unterstützung kommt unterdessen von überall: Von kleinen Sachspenden, wie etwa dem Erste–Hilfe–Set fürs Auto, Spritzen, Verbandsmaterial oder auch mal einem Rollstuhl bis hin zu 100 Kisten medizinischer Schutzgüter gespendet vom Körperbehindertenzentrum Oberschwaben (KBZO) oder einer großen Anzahl Krankentragen, bereitgestellt durch ein Unternehmen. Sogar eine ganze Kinderarztpraxis hat der Verein erhalten. Nachdem sie ihre Amtzeller Kinderarztpraxis Anfang des Jahres aufgelöst hatten, entschlossen Amy Neumann–Volmer und ihr Mann Klaus Volmer sich, dem Verein die gesamte medizinische Ausstattung zur Verfügung zu stellen.

Im Austausch mit den Krankenhäusern in der Ukraine

Wie nun aber kommt die Hilfe dort an, wo sie benötigt wird? „Die Spenden haben wir zunächst in unserem Lager in Baienfurt gesammelt und katalogisiert“, berichtet Valentyna Kovalenko. Auch sie ist eine der Gründerinnen des Vereins. „Wir stehen in Kontakt mit vielen Krankenhäusern in der Ukraine. Von ihnen erhalten wir Listen, was vor Ort gebraucht wird. Das versuchen wir zu besorgen“, so die 26–Jährige.

Was wird gebraucht?

Was aber wird am Nötigsten gebraucht? „Im Prinzip brauchen wir alles“, so die junge Frau, die bis Kriegsausbruch als Lehrerin in der Millionenstadt Dnipro gearbeitet hat. Großer Mangel herrsche bei teuren und technisch anspruchsvollen Gerätschaften wie etwa Ultraschall oder Defibrilatoren. Ohne Energie funktionieren aber auch diese nicht, und so zählen zu den wichtigsten Hilfsgütern Stromgeneratoren und spezielle Kerzen, mit denen zur Not auch gekocht werden könne. Erst vergangenen Dezember, noch vor Vereinsgründung, organisierten Kovalenko und ihre Mitstreiter eine Lieferung von 36 Stromgeneratoren. Diese, wie auch die erst kürzlich gelieferten drei Tonnen Medizinhilfe, wurden in einer ebenfalls gespendeten Fahrt bis zur polnisch–ukrainischen Grenze gebracht. Dort übernimmt die ukrainische Nichtregierungsorganisation Volunteer Hundret (übersetzt: Freiwillige Hundert) und verteilt die Güter an die Krankenhäuser vor Ort. „Wichtig ist uns, dass wir genau offenlegen können, wo die einzelnen Spenden hingehen“, betont Kudina. Man sei für die Unterstützung sehr dankbar und wolle deshalb den Spendenweg transparent machen.

Neuer Transport in die Ukraine bereits geplant

Bei ihrer Arbeit für den Verein kommt Kudina ihre berufliche Vergangenheit entgegen. Als ehemalige Leiterin einer Kiewer Marketingagentur bespielt sie die Homepage des Vereins wie auch einige Social–Media–Kanäle. Alles läuft bei ihr zusammen. Ein Blick auf das Whatsapp–Symbol ihres Handys sagt alles: 338 neue Nachrichten. „Ja das ist viel“, gibt die 30–Jährige zu. Als junger Mensch aus der Ukraine sei es schwer, Pläne für die Zukunft zu machen. Die Arbeit im Verein helfe ihr dabei, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und gebe ihrer Gegenwart einen Sinn. Und so ist auch schon die nächste LKW–Lieferung mit Spenden geplant: „Im Oktober oder November wollen wir erneut einen Transport machen“, blickt Kudina voraus. Die beiden jungen Frauen sehen darin ihren Beitrag zur Verteidigung der Freiheit in ihrer Heimat.

Wer den Verein unterstützen möchte, kann sich per Mail an: [email protected] wenden und findet weitere Informationen auf der Website des Vereins: uahub.de