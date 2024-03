Einstimmig hat der Baienfurter Gemeinderat den Haushaltsplan 2024 verabschiedet.

Im Vergleich zu anderen Gemeinden, nicht nur im Landkreis, stehen wir sehr, sehr gut da, zog Bürgermeister Günter A.Binder Bilanz.

Eines der Hauptthemen ist in Baienfurt, wie anderswo auch, das Problem bezahlbare Wohnungen. Solche zu bekommen, sei sehr schwierig, stellte beispielsweise der Sprecher der Freien Wähler, Richard Birnbaum, fest, Nachverdichtung, also etwa die Aufstockung bestehender Gebäude, könnte ein wenig helfen, hieß es.

CDU empfiehlt Gründung einer Genossenschaft

Andrea Arnhold (CDU) sagte, im Neubaugebiet Altdorfer Ösch stocke die Realisierung des Projekts des Ravensburger Bau- und Sparvereins, der zur Finanzierung seines Bauvorhabens einige Wohnungen verkaufen muss. Die CDU-Fraktion, so Andrea Arnhold, frage, ob die Gemeinde nicht zwei Wohnungen kaufen könne. Um auch im neuen Baugebiet auf dem Beton-Wolf-Areal (geplant sind etwa 200 Wohnungen für bis zu 500 Menschen) Sozialwohnungen und andere bezahlbare Wohnungen zu schaffen, empfiehlt die CDU die Gründung einer Genossenschaft, an der auch die Gemeinde beteiligt sein soll.

Beim Thema Achtalschule müsse der Gemeinderat bis spätestens 2026 entscheiden, ob an der Grundschule die Ganztagesschule eingeführt wird, so Arnhold.

Freie Wähler wollen private Investoren unterstützen

Weil es sehr schwierig sei, in Baienfurt eine bezahlbare Mietwohnung zu bekommen, unterstützten die Freien Wähler private Investoren, die in der Gemeinde Wohnraum schaffen, sagte Fraktionschef Richard Birnbaum. Seine Fraktion plädiere auch für die Ausweisung eines neuen interkommunalen Gewerbegebiets, um Gewerbesteuereinnahmen und Kaufkraft vor Ort zu sichern.

Der Spielraum der Kommunen sei schon äußerst gering und werde durch immer neue Aufgaben immer kleiner, so Birnbaum weiter. „Wir Freien Wähler sind der Meinung, dass man in allen Bereichen den Gürtel enger schnallen muss.“ So müsse der Gemeinderat abwägen, welche kommunalen Stellen unverzichtbar sind und welche etwa durch das Ehrenamt ersetzt werden können.

Grüne und Unabhängige betonen Nachverdichtung

Wie CDU und FWV sprach sich auch Uwe Hertrampf, der Sprecher der Grünen und Unabhängigen im Gemeinderat, für die Unterstützung privater Bauunternehmen aus. Auch solle der Stellplatzschlüssel „herabgesetzt“ und das Thema Nachverdichtung müsse in Angriff genommen werden. Darin liege ein großes Potenzial zur Schaffung relativ preiswerten Wohnraums. Gleiches gelte für die Beseitigung von Leerständen, wofür das Land sogar eine Wiedervermietungsprämie bezahlt.

Das Problem der Flüchtlingsunterbringung habe die Gemeinde bisher gut bewältigt, fuhr Hertrampf fort. Geplant ist ein neues Flüchtlingsheim an der Doggenriedstraße nahe der Markungsgrenze zu Weingarten mit Kosten von rund 2,6 Millionen Euro. Er hoffe, so Hertrampf, dass dieser Standort Akzeptanz findet.

Hertrampf lobte den Ratsbeschluss, Dächer von Gemeindegebäuden mit PV-Anlagen zu versehen und das Förderprogramm für private PV-Anlagen. Seine Fraktion wünsche sich ein Konzept zur innerörtlichen Entsiegelung und Begrünung, zum Beispiel des Marktplatzes.

SPD rät, alte Bebauungspläne zu überarbeiten

Trotz der Erschließung neuer Baugebiete sieht Arthur Pfau (SPD) zumindest bis zum Jahr 2025 keine Entspannung auf dem Baienfurter Wohnungsmarkt. Die Mietpreise blieben auf hohem Niveau. Der neue Mietspiegel, der ab 1.März gilt, beziffert die durchschnittliche Nettomiete in Baienfurt auf 9,29 Euro pro Quadratmeter im Monat, was einer Erhöhung von 1,11 Euro entspricht. Wie Uwe Hertrampf empfahl auch Arthur Pfau, alte Bebauungspläne zu überarbeiten und so durch Nachverdichtung neuen Wohnraum zu schaffen.

Pfau sah eine erfreuliche Entwicklung des Finanzmittelhaushalts. Während das Minus im vergangenen Jahr noch rund 7,6 Millionen Euro betragen habe, würden es heuer voraussichtlich nur rund 0,7 Millionen sein. Der Schließung von Schleichwegen, die vom Gemeinderat derzeit diskutiert wird, etwa der Schließung des Durchgangsverkehr in der Friedhof,- Gutenberg- und Kartonstraße, könne seine Fraktion momentan nicht zustimmen, weil dadurch der Verkehr auf den Hauptstraßen und der CO2-Ausstoß weiter zunehme, so Pfau.

Ungewöhnlich gut ist im Baienfurter Gemeinderat das Klima zwischen den vier Fraktionen. Böse Töne, wie oft auf Bundes- und Landesebene, gibt es gar nicht. Man toleriert sich, ja bedankt sich sogar für das „vertrauensvolle und gute Miteinander“, wie es Andrea Arnhold hervorhob.