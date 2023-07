Marktplatzfest

Volker Kauder würdigt in Baienfurt das Ehrenamt

Baienfurt / Lesedauer: 5 min

Volker Kauder trägt sich im Beisein von Bürgermeister Günter A. Binder in das goldene Buch ein. (Foto: Claudia Perugino )

„Wir schaffen auch das“, sagte der ehemalige CDU-Politiker in Baienfurt zu den Krisen von heute in Anlehnung an Angela Merkel. Er hielt eine Festrede zum Thema Ehrenamt.

Veröffentlicht: 17.07.2023, 05:00 Von: Siegfried Kasseckert