Unbekannte brechen in Betriebsgebäude in Baienfurt ein

Ein unbekannter Täter brach laut Polizeibericht in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Betriebsgebäude oberhalb der Kichachstraße ein. Nach Eintreten einer Zauntüre schlug er ein Fenster des Gebäudes ein und durchsuchte im Inneren mehrere Schubladen einer Werkbank. Letztendlich entwendete er nach bisherigen Erkenntnissen einen Hammer. Möglicherweise stammt auch ein frisches Graffiti an einer der Gebäudeseiten von dem Unbekannten. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter der Telefonnummer 0751/8036666.